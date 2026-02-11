Frente frío entrará este miércoles a Baja California con lluvias, pero el calor aumentará en gran parte del país

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro/Getty Images

Este miércoles 11 de febrero de 2026 un frente frío ingresará a Baja California, generando lluvias y chubascos en la entidad; así como fuertes rachas de viento en el noroeste del país, mientras el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, originará lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.

Asimismo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y el incremento de las temperaturas vespertinas sobre gran parte de la república; sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Tamaulipas Guerrero Oaxaca Veracruz Chiapas Quintana Roo

:

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C : Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste). 35 a 40 °C : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste). 30 a 35 °C : Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca.

Viento: Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: Mar de fondo de 2.5 a 3.5 metros de altura : costa occidental de Baja California. 1.5 a 2.5 metros de altura : costas de Jalisco y Colima.



El clima en el Valle de México

Además, en el Valle de México, este miércoles se prevé cielo despejado con presencia de bruma en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido; sin lluvia en CDMX y el Estado de México.

Temperatura máxima: 27 a 29 °C.

Temperatura mínima: 7 a 9 °C.

Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Durante este jueves y viernes, el frente frío y una vaguada polar se desplazarán lentamente sobre el noroeste y norte del país, ocasionando vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en dichas regiones , con lluvias puntuales fuertes durante el viernes en Sonora.

