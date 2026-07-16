Onda tropical 19 y el monzón mexicano mantendrán al país bajo lluvias este jueves

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Foto: Cuartoscuro

Este jueves 16 de julio de 2026, el monzón mexicano y la onda tropical 19 que se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del país, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente.

De igual forma, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte, así como en estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Sonora Chihuahua Durango

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa Coahuila Veracruz Oaxaca Chiapas

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Zacatecas Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Puebla

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Baja California Sur Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Hidalgo Estado de México Ciudad de México Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes Morelos Tlaxcala



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas : Superiores a 45 °C : Baja California (noreste). 40 a 45 °C : Sonora (noroeste) y Oaxaca (sur). 35 a 40 °C : Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas (costa), Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C : Durango, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

: Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Puebla, Guerrero y Oaxaca; y de componente sur : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura : golfo de Tehuantepec. 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California; costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz (sur), Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, este jueves se espera cielo medio nublado y ambiente fresco en la región, y frío en zonas altas por la mañana, así como ambiente templado a cálido y cielo nublado durante la tarde.

De igual forma, se pronostican lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, para este viernes se prevé que el monzón mexicano y diversos fenómenos meteorológicos mantengan la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del teritorio nacional, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país.

Además, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte, estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán, mientras que este viernes la onda tropical 19 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Colima, que podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso del sábado.

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