¿Quién es Jaime Bonilla, el exgobernador de Baja California señalado por Marina del Pilar por filtración de audio?

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Perfil de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California. Foto: Cuartoscuro

Las recientes declaraciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en las que responsabilizó al exgobernador Jaime Bonilla Valdez de estar detrás de la difusión de audios relacionados con presuntos contactos en Estados Unidos para obtener una visa, reactivaron una confrontación política que se mantiene desde hace varios años entre ambos personajes.

Bonilla rechazó las acusaciones y aseguró que resulta contradictorio que se le señale de participar en asuntos que involucran a una gobernadora a la que ha criticado públicamente desde el inicio de su administración. Pero ¿quién es Jaime Bonilla y por qué su nombre vuelve a estar en el centro de la polémica?

¿Quién es Jaime Bonilla y cómo llegó a la gubernatura de Baja California?

Jaime Bonilla Valdez nació el 9 de junio de 1950. Estudió Administración de Empresas y cursó estudios en Ciencias Políticas y Sociales, además de obtener una maestría en Administración Pública en la National University de San Diego, California.

Su carrera política tomó fuerza durante el proceso electoral de 2018, cuando se sumó al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y fue postulado al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia.

Se desempeñó como senador de la República entre 2018 y 2021, aunque posteriormente solicitó licencia para contender por la gubernatura de Baja California bajo las siglas de Morena.

Tras ganar la elección, asumió el cargo como gobernador del estado para el periodo 2019-2021, convirtiéndose en uno de los primeros mandatarios estatales surgidos del movimiento encabezado por López Obrador. Actualmente, mantiene actividad política dentro del Partido del Trabajo (PT).

Jaime Bonilla enfrenta proceso por presunto peculado y abuso de autoridad

Más allá de la confrontación política con Marina del Pilar, Bonilla también enfrenta un proceso judicial derivado de decisiones tomadas durante su administración estatal.

El 9 de septiembre de 2024, la Fiscalía formalizó una imputación en su contra por los delitos de:

Peculado

Abuso de autoridad

Uso ilícito de atribuciones y facultades

La investigación está relacionada con el contrato firmado con la empresa Next Energy, proyecto que contemplaba la construcción de una planta fotovoltaica que nunca se concretó.

Foto: FGE de Baja California

Según las autoridades, el convenio comprometía recursos públicos para el pago de energía que no fue suministrada y habría generado afectaciones económicas millonarias para el estado.

Aunque fue vinculado a proceso, Jaime Bonilla lleva el procedimiento en libertad, mientras continúan las diligencias judiciales.

Además, cuenta con una inhabilitación administrativa de tres años para ocupar cargos públicos, derivada de resoluciones relacionadas con este caso.

La ruptura política entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla

La relación entre ambos políticos comenzó a deteriorarse poco después de que Marina del Pilar Ávila asumiera la gubernatura de Baja California en noviembre de 2021.

Lo que inicialmente parecía una transición entre gobiernos emanados del mismo movimiento político derivó rápidamente en una serie de acusaciones públicas, diferencias políticas y señalamientos mutuos.

Con el paso de los meses, Bonilla se convirtió en uno de los principales críticos de la administración estatal, mientras que el grupo político cercano a la gobernadora comenzó a distanciarse del exmandatario.

La confrontación escaló hasta convertirse en una disputa abierta que ha incluido denuncias públicas, investigaciones y declaraciones cruzadas.

Las acusaciones de Bonilla sobre presuntos vínculos con el CJNG

Uno de los episodios que marcó definitivamente la ruptura ocurrió el 17 de agosto de 2022, cuando Jaime Bonilla declaró ante el Senado para realizar declaraciones que generaron amplia polémica.

Durante su intervención, el exgobernador afirmó que los hechos violentos registrados en Baja California durante ese periodo podían estar relacionados con un supuesto desacuerdo entre grupos criminales y el Gobierno estatal.

Bonilla sostuvo que una manta atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contenía señalamientos dirigidos a la gobernadora y aseguró que el mensaje sugería el incumplimiento de un supuesto acuerdo.

Las declaraciones provocaron una fuerte reacción política y fueron rechazadas por el Gobierno estatal. Desde entonces, la relación entre ambos actores quedó prácticamente rota y los intercambios de acusaciones se volvieron recurrentes.

Marina del Pilar lo señala por los audios filtrados

La confrontación volvió a escalar recientemente cuando Marina del Pilar señaló públicamente a Bonilla como una de las personas que presuntamente estarían detrás de la difusión de audios relacionados con supuestos contactos en Estados Unidos.

🔴Jaime Bonilla habría contactado a Marina del Pilar por WhatsApp, cuenta la gobernadora de Baja California.



Lo acusa de planear las reuniones entre ella y supuestos agentes de Estados Unidos.



“Partí de la buena fe, fue de lo más natural; la que nada debe, nada teme”, dice. pic.twitter.com/xez4Bc8TBx — Azucena Uresti (@azucenau) July 15, 2026

Ante ello, el exgobernador negó cualquier participación y calificó la acusación como ilógica. A través de posicionamientos públicos, aseguró que ha sido uno de los principales críticos de la gobernadora y afirmó que analizará posibles acciones legales para defender su reputación.

Mientras tanto, el intercambio de señalamientos entre ambos mantiene viva una disputa política que inició hace casi cuatro años y que continúa siendo uno de los conflictos más visibles dentro de la política de Baja California.

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