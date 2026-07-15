Oposición exige investigar a Marina del Pilar por audios; Morena la respalda

GENERANDO AUDIO...

Marina del Pilar, gobernadora. Foto: Cuartoscuro

La difusión de audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, provocó un nuevo choque entre la oposición y Morena. Mientras legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano exigieron explicaciones e incluso su separación del cargo, diputados morenistas rechazaron los señalamientos y aseguraron que no existe evidencia que los sustente.

El debate surgió luego de que se difundieran grabaciones en las que presuntamente la mandataria conversa con personas identificadas como agentes estadounidenses sobre temas relacionados con seguridad.

PAN y oposición piden investigar a Marina del Pilar

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, pidió que Marina del Pilar solicite licencia al cargo y que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación por el presunto delito de traición a la patria.

“Por supuesto que sabe con quién está hablando y es gravísimo lo que está hablando: está ofreciendo dar información confidencial del Estado mexicano, obtenida en las mesas de seguridad a cambio de obtener impunidad por los delitos que ha cometido, eso, en español, se llama traición a la patria. Por eso nosotros exigimos que pida licencia, que se separe del cargo y que se abra una carpeta de investigación por traición a la patria y se llegue a las últimas consecuencias”. Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, afirmó que el caso no será un hecho aislado y acusó que la presunta entrega de información en materia de seguridad es un asunto que debe investigarse.

“Lo que ella ya está proyectando es una desbandada del gobierno de la 4T para salvar el pellejo, simple y sencillamente poner sobre la mesa la venta de información obviamente en materia de seguridad pública, que aunque el Gobierno federal quiere minimizar, pues la información sobre seguridad pública en el gobierno de Baja California que no es menor”. Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, exigió a la gobernadora explicar públicamente si mantiene algún tipo de relación de colaboración con agencias extranjeras y bajo qué condiciones se habría dado.

“En este país hay un doble rasero, cuando se trata de los gobernadores, gobernadoras de oposición cualquier actitud, aunque viole la ley, es considerado traición a la patria, pero cuando se trata de los propios, pues es un desliz, una pifia, una llamada telefónica. No, yo creo que la gobernadora de Baja California debe ser muy puntual en su explicación, nosotros le exigimos que explique pública y puntualmente si ella tiene una relación de colaboración con cualquier agencia extranjera”. Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado

Morena rechaza acusaciones y pide no adelantar conclusiones

El vocero de los diputados federales de Morena, Arturo Ávila, defendió a la gobernadora y sostuvo que no existe ninguna prueba pública que respalde los señalamientos en su contra.

“No hay ningún dato, ninguna prueba, ninguna evidencia de los señalamientos que se han construido de forma mediática en contra de la gobernadora Marina del Pilar. Hoy no conocemos una sola acusación de una agencia extranjera o del gobierno de Estados Unidos, que nos dé la justificación o la razón por la cual se le quitó la famosa visa”. Arturo Ávila, vocero diputados de Morena

Ávila también planteó que es necesario analizar quién está detrás de la difusión de los audios y consideró que el tema podría estar relacionado con el contexto político que atraviesa Estados Unidos, más que con la situación interna de México.

“Me parece que está mucho más enfocado en un momento político que vive Estados Unidos que a la realidad que vive nuestro país, porque si volteamos a ver la realidad de los datos, tenemos una disminución que alcanza ya el 50% de homicidios dolosos”. Arturo Ávila, vocero diputados de Morena

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