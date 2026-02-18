Ocurrencias, erratas y amparos: el legado de la Nueva Escuela Mexicana, según especialistas

GENERANDO AUDIO...

Los libros de texto fueron la carta de presentación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). La política educativa de la Cuarta Transformación llegó a las aulas con cientos de erratas.

“Hubo muchas ocurrencias en el camino, se hizo todo al revés, primero los libros, después se hicieron los planes y programas de estudio”

Alma Maldonado Maldonado / Investigaciones Educativas Cinvestav

“Hay errores de tipo ortográfico, hay errores de tipo histórico y hay incluso errores en la claridad de algunas imágenes; ya lo observamos muchas veces con el tema de los sistemas planetarios, donde estaban mal los nombres, donde estaban mal las ubicaciones; se detectaron más de 400 errores que hoy todavía en el ciclo 2025 siguen ahí”

Israel Sánchez / pte. Unión Nacional de Padres de Familia

El marco legal para la Nueva Escuela Mexicana comenzó a construirse en mayo de 2019 con la Reforma Educativa; tres años después, se publicó el primer borrador del nuevo plan de estudios y comenzó a operar en el ciclo escolar 2023-2024.

“Se interpuso un amparo desde sociedad civil diciendo: ¿cómo es posible? La lógica es primero el plan de estudios, los planes sintéticos y, hasta el final, los libros de texto […] no tuvo una implementación piloto como se planteaba inicialmente, hubo muchas dudas por parte de las y los profesores”

Arcelia Martínez Bordón / Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, Universidad Iberoamericana

Pero los libros solo fueron la punta del iceberg. La falta de articulación de políticas y materiales ha marcado a la NEM. También la eliminación de organismos como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

“Se estigmatizó mucho la palabra ‘calidad’, se habló mucho de que los aprendizajes medidos en pruebas estandarizadas eran una forma de ver la educación de una manera bancaria, neoliberal, capitalista […] no contamos con instituciones que estén haciendo una evaluación de cómo va la educación”

Arcelia Martínez Bordón / Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, Universidad Iberoamericana

Actualmente, no hay forma de evaluar el legado de la Nueva Escuela Mexicana. Para expertos y padres de familia, su herencia es el escándalo.

“Se le dio un sesgo ideológico, se le quitaron los conocimientos que necesitan nuestros niños para aprender. Tan solo en Matemáticas y en Español, que es en donde vamos más bajos y es en donde se ha tenido un rezago educativo importante”

Israel Sánchez / pte. Unión Nacional de Padres de Familia

“La herencia la podemos ver en este último episodio, que es la polarización; me parece que esto es lo que deja más claramente Marx”

Alma Maldonado Maldonado / Investigaciones Educativas Cinvestav

La salida de Marx Arriaga podría ser una oportunidad para replantear esta política. De eso le hablaremos en una segunda entrega.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.