Onda tropical 14 mantendrán las lluvias este jueves en la mayor parte del país
Este jueves 2 de julio de 2026, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera al interior del país, así como la onda tropical 14, que se desplazará frente las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, incluyendo el Valle de México, excepto en la península de Baja California y Sonora, con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente del territorio nacional.
A su vez, prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste de México.
¿Dónde lloverá este jueves?
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Guerrero
- Oaxaca
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Veracruz
- Chiapas
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Nayarit
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora y Sinaloa (norte y centro).
- 35 a 40 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Zacatecas (norte) y San Luis Potosí (este).
- Viento:
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca (istmo).
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Oleaje:
- Mar de fondo de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco en la región por la mañana, con frío con bancos de niebla en zonas altas, así como ambiente templado y cielo nublado durante la tarde.
Además, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y Estado de México (norte, centro y este) acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima: 24 a 26 °C
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este viernes?
Por otra parte, para este viernes, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmosfera, y la onda tropical 14, además de una nueva onda tropical que se aproximará al sureste, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del país, excepto en el noroeste.
Asimismo, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de de la república.
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