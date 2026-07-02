Onda tropical 14 mantendrán las lluvias este jueves en la mayor parte del país

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este jueves 2 de julio de 2026, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera al interior del país, así como la onda tropical 14, que se desplazará frente las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, incluyendo el Valle de México, excepto en la península de Baja California y Sonora, con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente del territorio nacional.

A su vez, prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste de México.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua Durango Sinaloa Hidalgo Tlaxcala Puebla Guerrero Oaxaca

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Jalisco Colima Michoacán San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Estado de México Ciudad de México Morelos Veracruz Chiapas

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nayarit Zacatecas Aguascalientes Coahuila Nuevo León Tamaulipas Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora y Sinaloa (norte y centro). 35 a 40 °C : Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Zacatecas (norte) y San Luis Potosí (este).

Viento: 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca (istmo). 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: Mar de fondo de 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco en la región por la mañana, con frío con bancos de niebla en zonas altas, así como ambiente templado y cielo nublado durante la tarde.

Además, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y Estado de México (norte, centro y este) acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C

Temperatura mínima: 13 a 15 °C

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, para este viernes, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmosfera, y la onda tropical 14, además de una nueva onda tropical que se aproximará al sureste, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del país, excepto en el noroeste.

Asimismo, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de de la república.

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