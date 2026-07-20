Monzón mexicano provocará lluvias en gran parte del país este lunes, con ambiente cálido en varios estados
Este lunes 20 de julio de 2026, el monzón mexicano en el noroeste del país ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora y Chihuahua.
De igual forma, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte, así como en estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.
¿Dónde lloverá este lunes?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sinaloa
- Durango
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Morelos
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Nuevo León
- Tamaulipas
El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas
- Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y centro).
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Guanajuato (noreste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).
- Viento:
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, golfo de California y Oaxaca (istmo de Tehuantepec); de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Oleaje:
- 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa y Nayarit.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, para este lunes se prevé ambiente fresco a templado, y cielo parcialmente nublado durante la mañana, así como ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.
Además, se esperan lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (oriente, centro y oeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Temperatura máxima: 26 a 28 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este martes?
Por otra parte, para este martes el monzón mexicano en el noroeste del país mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la república, con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro.
De igual forma, una nueva onda tropical (la 20) se aproximará e ingresará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones, mientras que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte, estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.
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