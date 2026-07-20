Monzón mexicano provocará lluvias en gran parte del país este lunes, con ambiente cálido en varios estados

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Foto: Cuartoscuro

Este lunes 20 de julio de 2026, el monzón mexicano en el noroeste del país ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora y Chihuahua.

De igual forma, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte, así como en estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este lunes?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Sonora Chihuahua

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa Durango

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur Zacatecas Nayarit Jalisco Colima Guanajuato Michoacán Guerrero Estado de México Morelos

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila San Luis Potosí Aguascalientes Querétaro Hidalgo Ciudad de México Tlaxcala Puebla Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Nuevo León Tamaulipas



El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas Superiores a 45 °C : Baja California (noreste). 40 a 45 °C : Sonora (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y centro). 35 a 40 °C : Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Guanajuato (noreste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).

Viento: 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, golfo de California y Oaxaca (istmo de Tehuantepec); de componente sur : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura : costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa y Nayarit.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este lunes se prevé ambiente fresco a templado, y cielo parcialmente nublado durante la mañana, así como ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

Además, se esperan lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (oriente, centro y oeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este martes?

Por otra parte, para este martes el monzón mexicano en el noroeste del país mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la república, con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro.

De igual forma, una nueva onda tropical (la 20) se aproximará e ingresará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones, mientras que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte, estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

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