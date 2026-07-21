Persistirán las lluvias en el país y el ambiente caluroso en algunos estados por monzón mexicano

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este martes 21 de julio de 2026, el monzón mexicano en el noroeste del país, y diversos fenómenos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el oriente, sur y sureste, con posible caída de granizo en estados del noroeste, occidente y centro, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Michoacán y Guerrero.

De igual forma, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este martes?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora Chihuahua Michoacán Guerrero

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Jalisco Colima Estado de México Chiapas

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur Sinaloa Nayarit Durango Zacatecas Ciudad de México Morelos Tlaxcala Puebla Veracruz Oaxaca Campeche Yucatán Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Aguascalientes Guanajuato Querétaro Hidalgo Tabasco



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C : Baja California (noreste). 40 a 45 °C : Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa, Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (este y noreste) y Tamaulipas (centro y noroeste). 35 a 40 °C : Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).

Viento: 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y Chiapas; de componente sur : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura : costa occidental de Baja California Sur. 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de Baja California, así como en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se pronostica ambiente fresco a templado, y cielo parcialmente nublado a medio nublado durante la mañana, así como ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 27 a 29 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento del dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este miércoles?

Por otra parte, para este miércoles el monzón mexicano en el noroeste mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del país, con posible caída de granizo en estados del noroeste, occidente y centro.

De igual forma una nueva onda tropical (la 20) se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en ambas regiones.

Mientras que también se prevé un incremento de las temperaturas sobre la mayor parte del territorio mexicano, persistiendo el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora. Además, iniciará una onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.