Verano Seguro: así puedes proteger tu casa y evitar robos si sales de vacaciones

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Foto: Getty

Con el inicio del periodo vacacional de verano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó la campaña “Verano Seguro”, con una serie de recomendaciones para ayudar a las familias a proteger su patrimonio y reducir el riesgo de robos mientras permanecen fuera de casa.

A través de sus redes sociales, la dependencia invitó a quienes viajarán durante estas vacaciones a tomar medidas preventivas antes de salir, con el objetivo de dejar su vivienda en condiciones seguras y evitar incidentes.

#VeranoSeguro l Sal de casa con tranquilidad. 🏡

La #SSC te comparte estas medidas de #Prevención para proteger tu patrimonio en estas #VacacionesDeVerano.

Cuida tu hogar en tu ausencia. ✅#CiudadSegura #VacacionesSeguras pic.twitter.com/d8V8RszOjk — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 21, 2026

¿Cómo proteger tu casa antes de salir de vacaciones?

La SSC recomienda revisar que puertas y ventanas cuenten con cerraduras en buen estado y, de ser posible, reforzarlas para dificultar cualquier intento de ingreso.

También aconseja mantener iluminados los accesos y las áreas exteriores del inmueble, ya que una vivienda con buena visibilidad puede ayudar a disuadir actos delictivos.

Otra de las recomendaciones es evitar anunciar la ausencia en redes sociales, ya que compartir información sobre viajes o el tiempo que permanecerá desocupada una vivienda puede facilitar que terceros conozcan que el domicilio estará solo.

Organiza tu viaje con anticipación

Además de proteger el hogar, la autoridad recomienda planear con tiempo las rutas, traslados y el hospedaje para reducir contratiempos durante el viaje.

Asimismo, sugiere informar el itinerario a una persona de confianza, quien pueda estar al pendiente del domicilio o apoyar en caso de cualquier emergencia.

La SSC también recomienda llevar a la mano documentos personales, identificaciones y contactos importantes para responder de manera rápida ante cualquier eventualidad.

Medidas durante y después del viaje

La dependencia exhorta a conducir con responsabilidad, mantener vigilancia sobre las pertenencias personales y, al regresar, verificar que todo se encuentre en orden dentro del domicilio.

En caso de detectar alguna situación sospechosa o una emergencia, la SSC recuerda que la ciudadanía puede solicitar apoyo mediante la aplicación Mi Policía, llamar al 911 o comunicarse al 55 5208 9898.

Como parte de la campaña #VeranoSeguro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que adoptar medidas preventivas antes de salir de vacaciones contribuye a proteger el patrimonio y disfrutar del descanso con mayor tranquilidad.