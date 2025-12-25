Sheinbaum envía mensaje de Navidad; destaca la importancia de los valores y el amor por los demás

| 18:44 | Iván Grifaldo | Uno TV
Claudia Sheinbaum
Sheinbaum da mensaje de Navidad. Foto: Gobierno de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, difundió, en un video de dos minutos publicado en sus redes sociales, un mensaje por Nochebuena y Navidad, en el que destacó que lo más importante “no es lo material, sino los valores y el amor por los demás.”

En la grabación aparece acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, mientras recorren los pasillos de Palacio Nacional. Durante el trayecto, Sheinbaum saluda a elementos del Ejército que se encuentran en el recinto y revisa la decoración navideña, que incluye nochebuenas y un árbol de Navidad.

En su mensaje, la mandataria resaltó las bondades del pueblo mexicano y el orgullo de ser mexicanos, al afirmar que “lo más importante son los valores y el amor por los demás”, así como por la familia y por el país.

Deseamos feliz Navidad a todas las familias mexicanas. Esta noche hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país”, expresó.

Lo más importante son los valores y el amor por los demás, por la familia y por nuestro querido México”, agregó.

Al final del video, Tarriba toma la palabra y ofrece un mensaje de paz con motivo de las celebraciones decembrinas.

