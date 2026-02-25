Este miércoles se prevé ambiente caluroso en todo el país, con lluvias en el occidente, sur y sureste

GENERANDO AUDIO...

Este miércoles 25 de febrero de 2026 se prevé tiempo estable y ambiente muy caluroso en el noroeste, norte y occidente del país, así como ambiente vespertino cálido a caluroso en el resto del país. Sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente será frío a muy frío sobre las mesas del Norte y Central, con heladas matutinas en zonas altas.

Asimismo, una línea seca se establecerá sobre Coahuila, donde se esperan vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en el noreste de la república, mientras que el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del país.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Michoacán Guerrero Oaxaca

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Jalisco Colima Chiapas

El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C : Sonora (sur), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste) y Sinaloa (norte). 35 a 40 °C : Baja California Sur, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 30 a 35 °C : Baja California, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua (sur) y Durango (noroeste). -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos.

Viento: 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en: Baja California (costa); con posibles tolvaneras : Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Tamaulipas, Veracruz (norte y centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California Sur (costa), golfo de California y Sonora.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura : costas de Tamaulipas.



El clima en el Valle de México

En cuanto al clima en el Valle de México, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día. Por la mañana, habrá ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido; sin lluvia en CDMX y el Estado de México.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 4 a 6 °C.

Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves una línea seca asociada con la proximidad de un nuevo frente frío ocasionará vientos fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del país. Durante el viernes, el frente frío se extenderá cerca de la frontera noreste de México, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en dicha región.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Jalisco, Colima, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

