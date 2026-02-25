Este miércoles se prevé ambiente caluroso en todo el país, con lluvias en el occidente, sur y sureste

| 04:36 | Redacción | Uno TV
Rachas de viento y calor en Quintana Roo.
Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 25 de febrero de 2026 se prevé tiempo estable y ambiente muy caluroso en el noroeste, norte y occidente del país, así como ambiente vespertino cálido a caluroso en el resto del país. Sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente será frío a muy frío sobre las mesas del Norte y Central, con heladas matutinas en zonas altas.

Asimismo, una línea seca se establecerá sobre Coahuila, donde se esperan vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en el noreste de la república, mientras que el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del país.

¿Dónde lloverá este miércoles?

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Michoacán
    • Guerrero
    • Oaxaca
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Jalisco
    • Colima
    • Chiapas

El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • 40 a 45 °C: Sonora (sur), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste) y Sinaloa (norte).
    • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
    • 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas mínimas:
    • -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua (sur) y Durango (noroeste).
    • -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
    • 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos.
  • Viento:
    • 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en: Baja California (costa); con posibles tolvaneras: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
    • Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas, Veracruz (norte y centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur (costa), golfo de California y Sonora.
  • Oleaje:
    • 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Tamaulipas.

El clima en el Valle de México

En cuanto al clima en el Valle de México, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día. Por la mañana, habrá ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido; sin lluvia en CDMX y el Estado de México.

  • Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
  • Temperatura mínima: 4 a 6 °C.
  • Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves una línea seca asociada con la proximidad de un nuevo frente frío ocasionará vientos fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del país. Durante el viernes, el frente frío se extenderá cerca de la frontera noreste de México, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en dicha región.

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Jalisco, Colima, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

FGR presenta ante juez a 2 detenidos durante operativo contra el "Mencho"; se declaran inocentes

Nacional

FGR presenta ante juez a 2 detenidos durante operativo contra el "Mencho"; se declaran inocentes

Diputados avalan jornada laboral de 40 horas y mantienen 6 días de trabajo por 1 de descanso

Nacional

Diputados avalan jornada laboral de 40 horas y mantienen 6 días de trabajo por 1 de descanso

En 20 años de guerra contra el crimen organizado, casi 900 militares asesinados

Nacional

En 20 años de guerra contra el crimen organizado, casi 900 militares asesinados

México manda otro cargamento de ayuda humanitaria a Cuba en buques de la Marina

Nacional

México manda otro cargamento de ayuda humanitaria a Cuba en buques de la Marina

Etiquetas: , ,