FGR presenta ante juez a 2 detenidos durante operativo contra el “Mencho”; se declaran inocentes

La audiencia inicial contra Genaro “N” y Andrés “N”, señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), inició este martes en medio de señalamientos de inocencia por parte de los imputados, quienes aseguraron haber sido confundidos durante el operativo federal en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.

Ambos permanecen internos en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México, desde donde siguieron la audiencia de manera virtual.

De acuerdo con los primeros reportes, los dos hombres fueron detenidos el sábado 21 de febrero en un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, fecha en la que autoridades federales confirmaron el abatimiento del líder criminal, así como enfrentamientos entre integrantes de la célula delictiva y fuerzas federales.

Durante su intervención, Genaro “N” rechazó las acusaciones y afirmó que no portaban armas al momento de su detención, señalando que fueron sometidos, trasladados en un helicóptero y posteriormente en un vehículo blindado a instalaciones oficiales, donde, aseguró, permanecieron atados y fueron cuestionados con fotografías de personas que dijeron no conocer.

Incluso pidió que se les practiquen pruebas periciales para demostrar que no dispararon armas de fuego.

Tras su declaración, la representación de la FGR solicitó que la audiencia continuara de manera privada, argumentando que la carpeta de investigación corresponde al delito de delincuencia organizada. Hasta el momento no se ha determinado la situación jurídica de los imputados.

