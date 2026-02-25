En 20 años de guerra contra el crimen organizado, casi 900 militares asesinados

GENERANDO AUDIO...

En 20 años de guerra contra el crimen organizado, casi 900 militares han sido asesinados en México. El enfrentamiento del pasado fin de semana en Tapalpa, Jalisco, donde cayó abatido el “Mencho”, dejó 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos, la cifra más alta en un solo operativo contra fuerzas federales desde 2006.

Especialistas en seguridad coinciden en que no hay registro de un ataque similar. Fred Álvarez afirmó que “nunca habían matado… en un solo acto, a 25 efectivos de las Fuerzas Armadas”. Javier Oliva, de la UNAM, señaló que es el hecho “más violento” verificado por medios y dependencias. El periodista José Reveles agregó que “no hay antecedente de tantas bajas del Ejército en una operación de esta dimensión”.

Guerra contra el crimen organizado deja 873 soldados caídos

De 2006 a 2026, el saldo es de 873 soldados caídos, con un promedio anual de 43 elementos muertos en enfrentamientos, según conteo de medios y solicitudes de información.

Por sexenio, las cifras se distribuyen así:

Felipe Calderón : 357

: 357 Enrique Peña Nieto : 185

: 185 Andrés Manuel López Obrador: 261

En lo que va del actual Gobierno, suman 70 militares fallecidos en choques contra grupos criminales.

Reveles recordó que en estados como Michoacán o Jalisco se han documentado emboscadas con 10 o 12 soldados muertos, pero no de 25 en un solo hecho. Sobre Tapalpa, señaló que el Cártel Jalisco tenía armas “tan poderosas que son para destruir hasta un tanque”.

En dos décadas, los operativos con más bajas habían sido el llamado “Culiacanazo” de octubre de 2019, con 10 militares muertos, y ahora el operativo contra el “Mencho”, con 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos, de acuerdo con datos del Gobierno federal.

Fred Álvarez subrayó que “no fue una operación quirúrgica”, porque en ese tipo de acciones no se reportan bajas. Javier Oliva explicó que la Guardia Nacional encabezó el despliegue para capturar a Nemesio Oseguera y sus cómplices, por lo que esa corporación concentró las víctimas.

Las autoridades federales no han informado cambios en la estrategia tras el enfrentamiento en Tapalpa.

