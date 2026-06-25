Jueves de lluvias en casi todo el país, con onda de calor en 13 estados

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Foto: Cuartoscuro

Este jueves 25 de junio de 2026, una vaguada en niveles altos de la atmósfera se extenderá sobre el oriente, centro y occidente del país, en interacción con la onda tropical 11 que se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur, ocasionando chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, incluido el Valle de México, además del noreste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Mientras que un canal de baja presión en la Mesa del Norte generará lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; así como chubascos en Zacatecas, y otro canal en el sureste propiciará chubascos y lluvias fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán.

Toda vez que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte, prevaleciendo la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Además, la onda tropical 10 continuará desplazándose hacia el oeste, alejándose de costas mexicanas.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Guerrero Oaxaca

: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora Chihuahua Durango Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guanajuato Estado de México Ciudad de México Morelos Puebla Chiapas

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Zacatecas Tamaulipas San Luis Potosí Querétaro Hidalgo Tlaxcala Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Aguascalientes Coahuila Nuevo León

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El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C : Baja California (noreste), Sonora (centro y este) y Chihuahua (noreste). 40 a 45 °C : Baja California Sur (sur), Sinaloa y Durango (oeste). 35 a 40 °C : Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Zacatecas, San Luis Potosí (este), Veracruz, Puebla (suroeste) y Morelos.

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Baja California, Sonora y Chihuahua; y de componente sur : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Oleaje: Mar de fondo de 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 1.0 a 2.0 metros de altura : costas de Campeche y Yucatán.



El clima en el Valle de México

Respecto al clima en el Valle de México, se espera ambiente fresco a templado, con cielo parcialmente nublado a medio nublado y presencia de bruma durante la mañana, así como ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado por la tarde.

Además, se prevén lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (centro y oeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento variable de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes una circulación ciclónica asociada con una vaguada en altura en el interior del territorio mexicano, la onda tropical 11 que se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur, además de una nueva onda tropical que se aproximará al sureste, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del país, excepto en la península de Baja California, así como rachas fuertes de viento en los estados fronterizos del norte.

Asimismo, prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte, manteniéndose la onda de calor en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Durango y Chihuahua.

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