Sheinbaum felicitará a Abelardo de la Espriella tras su triunfo en Colombia

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Sheinbaum felicitará a presidente electo de Colombia: Fotos: AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México felicitará a Abelardo de la Espriella tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia y señaló que su Gobierno buscará mantener una buena relación bilateral independientemente de las diferencias políticas que puedan existir entre ambas administraciones.

La mandataria se pronunció después de que el candidato opositor Iván Cepeda reconociera la victoria electoral de De la Espriella en los comicios presidenciales colombianos.

“Obviamente vamos a felicitar al presidente electo”, señaló Sheinbaum al referirse al resultado electoral en Colombia.

Sheinbaum anuncia relación con Colombia tras elección presidencial

La presidenta sostuvo que la intención de México es preservar la relación con Colombia más allá de las posturas que sostengan ambos gobiernos.

Sus declaraciones se producen una vez que quedó reconocido el triunfo de Abelardo de la Espriella en la contienda presidencial colombiana.

Sheinbaum no detalló acciones específicas sobre la agenda bilateral, pero reiteró que la posición de su administración será mantener el vínculo entre ambos países.

Sheinbaum responde sobre la elección presidencial en Perú

Durante la misma conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre el posicionamiento de Keiko Fujimori, quien se perfila como ganadora de la elección presidencial en Perú y recientemente manifestó su intención de construir una buena relación con México.

Sheinbaum consideró positiva esa postura, aunque recordó que el proceso electoral peruano todavía debe resolverse legalmente antes de que exista una definición oficial.

La presidenta señaló que fue el Gobierno peruano el que tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con México.

México mantiene postura sobre caso Pedro Castillo y Betsy Chávez

Al referirse a la situación bilateral con Perú, Sheinbaum recordó que Betsy Chávez permanece asilada en la embajada mexicana en ese país.

Indicó que las autoridades peruanas no han otorgado el salvoconducto necesario para que pueda trasladarse a México bajo la figura de asilo político.

Asimismo, reiteró que México mantiene una posición respecto a la situación del expresidente Pedro Castillo, quien permanece en prisión después de que el Congreso peruano determinara su destitución.

La mandataria mencionó estos elementos al explicar el contexto actual de la relación entre ambos países.

Sheinbaum habla sobre procesos electorales en América Latina

En otro tema, la presidenta realizó una valoración general sobre el avance de fuerzas políticas de derecha en distintos países de América Latina.

Sheinbaum afirmó que existe una interferencia externa por parte de grupos internacionales que, según dijo, buscan influir en los procesos electorales mediante la difusión de información falsa.

De acuerdo con la mandataria, también intervienen factores relacionados con la organización social y el desempeño de los gobiernos.

“Pero otra parte importante tiene que ver con la organización de los pueblos, la defensa de los derechos por parte de los gobiernos humanistas, progresistas, los que se acercan más a los pueblos. Para un gobierno humanista lo más importante para nosotros es cumplirle al pueblo, y la organización de la gente”, expresó.

Las declaraciones ocurrieron durante una evaluación sobre el panorama político regional y las recientes elecciones celebradas en distintos países de América Latina.

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