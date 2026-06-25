Antes de la prórroga de la CRT, Senado pidió ampliar plazo para registro de celulares

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Senado de la República. Foto: Cuartoscuro.

Antes de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) otorgara una prórroga para que los usuarios de líneas de prepago registraran sus números celulares, en el Senado de la República se solicitó ampliar el plazo por 180 días para evitar que millones de personas enfrentaran el bloqueo de servicios a partir del 1 de julio.

Senado propuso ampliar plazo para registro de líneas celulares

La propuesta fue presentada por el legislador Mario Vázquez, del Partido Acción Nacional (PAN), con el objetivo de extender el periodo establecido para que los usuarios realizaran el registro de líneas de telefonía celular.

“Hay muchas dudas sobre este proceso y no es un asunto trivial. Un teléfono celular hoy en día es mucho más que llamadas y mensajes: es banca móvil, trabajo, contacto con la familia, servicios de salud, aplicaciones y una herramienta esencial para la vida diaria ” Mario Vázquez, senador del PAN.

La solicitud planteaba que los usuarios contaran con 180 días adicionales para completar el trámite y evitar afectaciones en sus servicios de comunicación. La medida buscaba atender la situación de las personas que no habían realizado el registro de sus líneas celulares antes de la fecha límite prevista.

El planteamiento del senador panista surgió ante la posibilidad de que las compañías telefónicas iniciaran el bloqueo de servicios para los números que no cumplieran con el proceso de registro de números celulares.

CRT otorgó prórroga para registro de celulares

Posteriormente, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) autorizó una ampliación del plazo para que los usuarios de líneas celulares realicen el registro de sus números telefónicos.

El organismo estableció un calendario para que los usuarios de prepago completen el trámite según la terminación de su número telefónico. Cada línea contará con una fecha límite específica para realizar el proceso ante su compañía telefónica.

El calendario será el siguiente:

Terminación 0: 15 de agosto

Terminación 1: 31 de agosto

Terminación 2: 15 de septiembre

Terminación 3: 30 de septimebre

Terminación 4: 15 de octubre

Terminación 5: 31 de octubre

Terminación 6: 15 de noviembre

Terminación 7: 30 de noviembre

Terminación 8: 15 de diciembre

Terminación 9: 31 de diciembre

Cada usuario deberá realizar el trámite directamente con su compañía telefónica durante el periodo asignado.