Registro obligatorio de líneas celulares: quién debe hacerlo y quién está exento

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Foto: Getty Images

Millones de usuarios de telefonía móvil deberán registrar sus líneas celulares entre agosto y diciembre de 2026, aunque no todos están obligados a realizar el trámite. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aclaró que la medida aplica únicamente para ciertas líneas de prepago que aún no están vinculadas a una persona.

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La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas.



Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



Más información https://t.co/NqBRjvu8Tj pic.twitter.com/avqBrPPGii — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 25, 2026

¿Quién sí debe registrar su línea?

La obligación corresponde a los usuarios de líneas de prepago que actualmente no estén asociadas a un nombre y CURP. Para estos casos, la CRT estableció un calendario escalonado basado en el último dígito del número telefónico.

El trámite deberá realizarse directamente con la compañía telefónica correspondiente y no ante alguna dependencia gubernamental.

¿Quién NO necesita hacer el trámite?

Los usuarios con líneas de pospago no deberán realizar un nuevo registro, ya que sus números quedaron vinculados a una persona desde el momento de la contratación del servicio.

La CRT informó que actualmente 22.8 millones de líneas de pospago ya se encuentran asociadas a sus titulares, por lo que no requieren ninguna acción adicional.

¿Qué pasará si no registras tu línea?

Una vez concluido el plazo correspondiente a cada número, las compañías telefónicas podrán suspender el servicio en un plazo de 72 horas para las líneas que no hayan sido vinculadas.

Durante la suspensión, los usuarios únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia, servicios de atención ciudadana y a su operador telefónico, además de recibir alertas sísmicas.

¿Qué datos solicitarán?

El proceso consiste únicamente en asociar el nombre y la CURP del titular al número celular. La CRT aseguró que las compañías telefónicas eliminarán cualquier imagen o dato adicional utilizado durante la validación.

¿Por qué se implementa esta medida?

De acuerdo con la autoridad reguladora, el objetivo es que cada número telefónico tenga un titular identificado, con el fin de dificultar delitos como fraudes telefónicos y extorsiones cometidas mediante líneas anónimas.

La CRT destacó que México se suma así a una práctica que ya opera en más de 160 países, donde la compra y activación de chips requiere identificación del usuario.

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