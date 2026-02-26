Onda de calor y vientos fuertes afectarán el norte y occidente del país este jueves

Este jueves 26 de febrero de 2026, se mantendrá el tiempo estable y ambiente muy caluroso en el noroeste y norte; así como ambiente vespertino cálido a caluroso en el resto del país. Además, se prevé durante la mañana y noche ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central. A su vez, iniciará una onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente).

Mientras que una línea seca asociada con la proximidad de un frente frío ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste del país. Se prevé que el frente frío se desplace sobre el sureste de Estados Unidos durante la madrugada del viernes, dejando de afectar a México.

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este jueves?

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Michoacán
    • Guerrero
    • Quintana Roo
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Colima
    • Oaxaca
    • Chiapas

El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y sur) y San Luis Potosí (este).
    • 35 a 40 °C: Baja California, Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
    • 30 a 35 °C: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas mínimas:
    • -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
    • 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Oaxaca.
  • Viento:
    • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora (costa); con posibles tolvaneras: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
    • Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
  • Oleaje:
    • 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Tamaulipas.

El clima en el Valle de México

Mientras que, respecto al pronóstico en el Valle de México, se prevén condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido; sin lluvia en CDMX y el Estado de México.

  • Temperatura máxima: 26 a 28 °C.
  • Temperatura mínima: 6 a 8 °C.
  • Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

  • Lluvia:
    • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
    • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Estado de México, Oaxaca y Campeche.
  • Temperaturas máximas:
    • 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).
    • 35 a 40 °C: Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
    • 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Quintana Roo.
  • Temperaturas mínimas:
    • -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
    • 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

