Se mantiene blindado el Centro Médico Forense; esperan entregar cuerpo del “Mencho”

FGR resguarda cuerpo del Mencho

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene blindado el Centro Médico Forense Federal en la Ciudad de México, donde se encuentra el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”. Por la noche o durante la madrugada podría llegar un representante legal para reclamar los restos, según reportes desde el lugar.

El edificio permanece resguardado por elementos de la Fuerza Especial Conjunta del Ejército mexicano, incluidos fusileros paracaidistas. La vigilancia es permanente y medios de comunicación continúan a la espera de cualquier movimiento oficial sobre la entrega del cuerpo.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, una vez que se concrete la entrega, existe la posibilidad de que el cuerpo sea trasladado primero a la Base Aérea Militar Número 1, en Santa Lucía. Posteriormente, podría ser llevado a Michoacán o Jalisco, dependiendo de los acuerdos entre autoridades federales y familiares sobre el lugar del funeral.

Hasta el momento, no se ha confirmado el destino final. Autoridades federales mantienen hermetismo sobre el operativo y los protocolos que se aplicarán tras la entrega formal.

La presencia militar ha sido notoria desde la llegada del cuerpo el domingo. Elementos castrenses reforzaron la seguridad en los accesos del inmueble, mientras reporteros permanecen atentos ante la inminente llegada del representante legal.

En paralelo, la FGR informó que formuló imputación contra Andrés “N” y Genaro “N”, señalados como escoltas del Mencho, detenidos durante el operativo del domingo por la mañana en Tapalpa, Jalisco.

A ambos se les acusa de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Un juez de control les impuso prisión preventiva oficiosa tras una audiencia remota.

Al concluir la diligencia judicial, los dos imputados fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanecerán mientras avanza el proceso.

Las autoridades federales no han dado a conocer más detalles. Se espera que en las próximas horas se confirme si el representante legal acude por los restos y cuál será el destino final del cuerpo.

