Con lluvias en el occidente, centro, sur y sureste, seguirá el ambiente caluroso este jueves en el país

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Foto: Cuartoscuro

Este jueves 26 de marzo de 2026, se prevé que durante el día, canales de baja presión al interior y sureste del país, propicien lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste, además de la península de Yucatán.

Asimismo, prevalecerá la línea seca sobre el norte del país, generando fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en México.

¿Dónde lloverá este jueves?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas Tabasco

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Chihuahua Durango Jalisco Michoacán Guerrero Puebla Veracruz Oaxaca Campeche Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sinaloa Nayarit Colima Morelos Estado de México Tlaxcala

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El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas : 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Sonora y Guerrero (noroeste). 35 a 40 °C : Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C : Aguascalientes, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

: Temperaturas mínimas: -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Viento: Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : golfo de Tehuantepec. 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de Baja California.



El clima en el Valle de México

Mientras que, respecto al Valle de México, se prevé cielo despejado con presencia de bruma y ambiente fresco durante la mañana, así como ambiente templado a cálido por la tarde, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 h) en el Estado de México y sin lluvias en CDMX.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 8 a 10 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, para este viernes se pronostica un nuevo sistema frontal que recorrerá el norte y noreste del país, así como el oriente del Golfo de México, originando lluvias en estados del oriente, centro y sureste mexicano, además de la península de Yucatán.

De igual forma, una masa de aire polar asociada al frente generará rachas de viento de 60 a 80 km/h en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, así como de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec; adicionalmente descenso de temperatura sobre el norte, noreste, centro y oriente.

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