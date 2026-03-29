Sheinbaum responde a Trump tras burlas por el Golfo y defiende que se llama “Golfo de México”

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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, luego de que volviera a referirse al Golfo de México como “Golfo de América”.

Durante un evento en Zacatecas, la mandataria abordó el tema al cierre de su mensaje y dejó clara su postura frente a lo dicho desde Estados Unidos.

“Pero ayer otra vez dijeron que el Golfo se llamaba ‘Golfo de América’. ¿Cómo se llama el Golfo?”, cuestionó Claudia Sheinbaum ante los asistentes.

La respuesta del público fue inmediata: “¡Golfo de México!”, lo que la presidenta repitió en varias ocasiones para reforzar el mensaje.

Sheinbaum evita confrontación directa con Estados Unidos

Pese a la respuesta, la presidenta subrayó que su Gobierno no busca conflictos con Washington. Señaló que México mantiene una relación de cooperación y recordó la importancia de los vínculos entre ambas naciones.

Explicó que ambos países son socios y reiteró el respaldo a los mexicanos que viven en territorio estadounidense.

Destaca cambios con programas sociales

Antes de referirse al tema internacional, Claudia Sheinbaum defendió los avances sociales impulsados desde 2019, tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que actualmente millones de personas reciben apoyos directos, como la pensión para adultos mayores, becas estudiantiles y programas para jóvenes.

También destacó el incremento del salario mínimo y la entrega directa de recursos sin intermediarios.

Anuncia revisión de apoyos a productores de frijol

En el mismo evento, la presidenta reconoció la preocupación de productores de frijol ante la caída del precio del producto.

Indicó que su Gobierno analizará la ampliación de apoyos, aunque aclaró que cualquier decisión dependerá de la disponibilidad de recursos.

Se comprometió a presentar una propuesta después de Semana Santa para definir el alcance del programa.

Llama a fortalecer consumo nacional

Claudia Sheinbaum también planteó impulsar una campaña para promover el consumo de frijol en el país, al considerar que es un alimento fundamental en la dieta mexicana.

Señaló que el objetivo es fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de intermediarios en la comercialización.

Mensaje final con tono nacionalista

La intervención concluyó con un llamado a la unidad y una reafirmación de identidad nacional.

“¡Que viva México!”, expresó la presidenta, en medio de consignas de apoyo de los asistentes.

La respuesta sobre el nombre del Golfo de México se convirtió así en el momento más destacado del evento, en medio de la tensión por las declaraciones recientes de Donald Trump.

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