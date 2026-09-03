CFE denuncia ante la FGR vandalismo en líneas de alta tensión que causó apagón en Campeche

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Foto: Cuartoscuro

La CFE denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) los daños provocados en dos líneas de alta tensión de 400 kilovoltios (kV) del enlace Escárcega-Ticul, en Hecelchakán, Campeche, que dejaron afectaciones al suministro eléctrico entre el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre.

Según informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un comunicado, la afectación alcanzó 171 circuitos de media tensión y afectó a alrededor de 745 mil usuarios de comunidades de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas.

Mientras que, durante la inspección de la infraestructura, personal especializado detectó daños en discos aisladores y en dos líneas de alta tensión, con características de una posible intervención deliberada.

Agregó que los hallazgos fueron documentados mediante fotografías y entregados como parte de la denuncia presentada el pasado 1 de septiembre ante la FGR, con el propósito de que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades.

Asimismo, la empresa señaló que los daños presentan características similares a los registrados el pasado 3 de junio en el mismo corredor eléctrico. La nueva evidencia será incorporada a las acciones legales correspondientes para fortalecer las investigaciones relacionadas con ambos incidentes.

Ante la contingencia, la CFE activó de inmediato sus protocolos operativos y de protección del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La operación de mecanismos automáticos de protección, incluido el disparo automático de carga, permitió mantener el sistema en condiciones de emergencia y reducir las afectaciones.

Añadió que las labores para atender la afectación se prolongaron por más de siete horas, hasta restablecer las condiciones necesarias para la operación del sistema, toda vez que estos mecanismos forman parte de las acciones de modernización, innovación y fortalecimiento implementadas.

Además, anunció que reforzará las acciones de vigilancia y protección de infraestructura estratégica y mantendrá la coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para prevenir nuevos hechos que puedan poner en riesgo la continuidad del suministro eléctrico.

En tanto que llamó a la ciudadanía y gobiernos estatales y municipales a participar en el cuidado de las instalaciones eléctricas y reportar cualquier actividad inusual o daño a la infraestructura, a través del 071, del correo conectada.contigo@cfe.mx o ante las autoridades correspondientes.

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