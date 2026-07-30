Pese a onda de calor en 9 estados, seguirán las lluvias este jueves en la mayor parte del país

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Foto: Cuartoscuro

Este jueves 30 de julio de 2026, el monzón mexicano en el noroeste del país ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, mientras que la onda tropical 22 en el golfo de Tehuantepec, junto a otros fenómenos, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en estados del oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, con posible caída de granizo en el occidente y centro del país. Además, se pronostican lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco y muy fuertes en Oaxaca y Veracruz.

Mientras que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte, con temperaturas superiores a 45°C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora, a la vez que seguirá la onda de calor en Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, e iniciando en Baja California Sur.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora Chihuahua Oaxaca Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guanajuato Estado de México Guerrero Puebla Campeche Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Querétaro Hidalgo Tlaxcala Ciudad de México Morelos Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila Nuevo León



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas : Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y este), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste). 35 a 40 °C: Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Aguascalientes y Guanajuato.

: Viento: 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé ambiente fresco a templado durante la mañana, así como frío con bancos de niebla en zonas altas, además de ambiente cálido y cielo de medio nublado a nublado por la tarde.

Asimismo, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (centro, oeste y suroeste), con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento del este y sureste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, para este viernes el monzón mexicano sobre el noroeste y la onda tropical 22, que se desplazará gradualmente al sur de las costas del Pacífico Sur mexicano, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del país (excepto en el noreste), pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Sonora y Chihuahua.

De igual forma, una nueva onda tropical se aproximará y se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

Toda vez que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, continuando la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

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