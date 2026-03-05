Este jueves seguirán las lluvias en el centro, norte y oriente del país, con onda de calor en 4 estados

GENERANDO AUDIO...

Este jueves 5 de marzo de 2026 habrá probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el centro y oriente del país, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis Potosí e Hidalgo, acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo (de diferente tamaño), así como fuertes rachas de viento en la región.

Mientras tanto, sobre el noreste mexicano se mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en la región, con probabilidad de formación de torbellinos en zonas del norte de Coahuila y Nuevo León. A la par, el frente frío 39 se extenderá sobre el noroeste y norte del territorio nacional, en interacción con una vaguada polar, propiciando rachas de viento de hasta 80 km/h.

Además, la advección de humedad hacia el occidente, sur y sureste favorecerá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : San Luis Potosí Hidalgo Chiapas

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila Nuevo León Tamaulipas Guanajuato Querétaro Estado de México Tlaxcala Puebla Oaxaca Campeche Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Michoacán Morelos Ciudad de México Veracruz Tabasco

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Durango Sinaloa Nayarit Jalisco Zacatecas Aguascalientes Guerrero

El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas y Yucatán. 30 a 35 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla. 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Viento: 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h : Chihuahua y Tamaulipas; con probabilidad de formación de torbellinos: Coahuila y Nuevo León. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : golfo de California, Baja California, Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : costa occidental de Baja California. 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de Baja California Sur y golfo de Tehuantepec.



El clima en el Valle de México

Además, respecto al clima en el Valle de México, se prevé cielo parcialmente nublado durante la mañana y ambiente frío con posibles bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México; ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 10 a 12 °C.

Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes el frente frío 39 se desplazará lentamente sobre el noroeste y norte del país, ocasiondo fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos, así como descenso de temperatura en dichas regiones, con ambiente gélido y heladas al amanecer en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Además, se mantiene la probabilidad de formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

