Granizadas y heladas seguirán: ve qué estados podrían pintarse de blanco en México

GENERANDO AUDIO...

Caída de granizo en México. FOTO: Cuartoscuro

Las granizadas, heladas y posibles nevadas continuarán en varias regiones de México debido a la cuarta tormenta invernal y el frente frío número 40, sistemas que afectarán al país entre el 10 y el 13 de marzo de 2026, generando lluvias, chubascos, fuertes vientos y ambiente frío a muy frío, especialmente en el norte y noroeste del territorio nacional.

La noche del lunes, estos fenómenos ya se hicieron presentes con una intensa granizada en Tecámac, Estado de México, donde calles y avenidas quedaron cubiertas de hielo en la zona oriente del municipio, en los límites con Tizayuca, Hidalgo.

El granizo sorprendió a habitantes y automovilistas y provocó afectaciones en vialidades cercanas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde se acumuló una densa capa de hielo que complicó la circulación de vehículos.

Estados con posible nieve o aguanieve

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la cuarta tormenta invernal, en interacción con un río atmosférico, provocará ambiente frío, lluvias y vientos fuertes, además de posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Sinaloa (noreste)

(noreste) Durango (oeste)

Durante el martes 10 de marzo, se prevé nuevamente nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Además, las temperaturas mínimas podrían descender hasta -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, mientras que en otras regiones del norte y centro del país se esperan valores cercanos a 0 grados.

Granizo y lluvias en varios estados

Los sistemas meteorológicos también provocarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noreste, oriente y centro del país.

Entre las entidades con precipitaciones previstas se encuentran:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Estado de México

Ciudad de México

Hidalgo

Querétaro

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

Las lluvias podrían provocar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además de granizadas acompañadas de tormentas eléctricas.

Vientos fuertes y posibles torbellinos

El pronóstico también advierte rachas de viento de hasta 90 km/h en Chihuahua y Durango, así como ráfagas de 60 a 80 km/h en Zacatecas y San Luis Potosí.

En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas existe incluso posibilidad de torbellinos o tornados durante el paso del frente frío 40.

Asimismo, se prevé oleaje de hasta 2 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en el golfo de Tehuantepec.

Onda de calor en varios estados

Mientras algunas regiones enfrentan frío y granizadas, otras continuarán con ambiente caluroso.

Persistirá la onda de calor en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

En algunas zonas, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius.

Así se viene el clima en los próximos 4 días

Martes 10 de marzo

Lluvias fuertes

Coahuila

Chubascos

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

Estado de México

Lluvias aisladas

Baja California

Baja California Sur

Durango

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Posible nieve o aguanieve

Sonora (sierras)

Chihuahua (sierras)

Sinaloa (norte)

Durango (norte)

Heladas

De -10 a -5 °C: Sonora, Chihuahua y Durango (zonas serranas)

De -5 a 0 °C: Baja California, Zacatecas y Estado de México (sierras)

Miércoles 11 de marzo

Lluvias fuertes

Puebla

Veracruz

Chubascos

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Heladas

De -10 a -5 °C: Chihuahua y Durango (sierras)

De -5 a 0 °C: Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y Estado de México (sierras)

Jueves 12 de marzo

Lluvias intensas

Chiapas

Tabasco

Lluvias muy fuertes

Veracruz

Oaxaca

Lluvias fuertes

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos

Hidalgo

Estado de México

Heladas

De -10 a -5 °C: Chihuahua y Durango (sierras)

De -5 a 0 °C: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz (sierras)

Viernes 13 de marzo

Lluvias fuertes

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos

San Luis Potosí

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Lluvias aisladas

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Heladas

De -10 a -5 °C: Chihuahua y Durango (sierras)

De -5 a 0 °C: Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz (sierras)

Recomendaciones ante el frío y el clima extremo

Ante las bajas temperaturas y las granizadas, se recomienda proteger rostro, cabeza, manos y orejas, consumir líquidos calientes, así como frutas y verduras ricas en vitamina C.

También se aconseja evitar cambios bruscos de temperatura, mantener ventilación adecuada al usar calefacción, y no utilizar anafres o braseros en lugares cerrados.

Las autoridades también sugieren prestar especial atención a niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores y personas en situación de calle, además de proteger a las mascotas del frío.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.