Granizadas y heladas seguirán: ve qué estados podrían pintarse de blanco en México

| 12:45 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX
Granizo y aguanieve caen en México
Caída de granizo en México. FOTO: Cuartoscuro

Las granizadas, heladas y posibles nevadas continuarán en varias regiones de México debido a la cuarta tormenta invernal y el frente frío número 40, sistemas que afectarán al país entre el 10 y el 13 de marzo de 2026, generando lluvias, chubascos, fuertes vientos y ambiente frío a muy frío, especialmente en el norte y noroeste del territorio nacional.

La noche del lunes, estos fenómenos ya se hicieron presentes con una intensa granizada en Tecámac, Estado de México, donde calles y avenidas quedaron cubiertas de hielo en la zona oriente del municipio, en los límites con Tizayuca, Hidalgo.

El granizo sorprendió a habitantes y automovilistas y provocó afectaciones en vialidades cercanas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde se acumuló una densa capa de hielo que complicó la circulación de vehículos.

Estados con posible nieve o aguanieve

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la cuarta tormenta invernal, en interacción con un río atmosférico, provocará ambiente frío, lluvias y vientos fuertes, además de posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa (noreste)
  • Durango (oeste)

Durante el martes 10 de marzo, se prevé nuevamente nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Además, las temperaturas mínimas podrían descender hasta -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, mientras que en otras regiones del norte y centro del país se esperan valores cercanos a 0 grados.

Granizo y lluvias en varios estados

Los sistemas meteorológicos también provocarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noreste, oriente y centro del país.

Entre las entidades con precipitaciones previstas se encuentran:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Hidalgo
  • Querétaro
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche
  • Quintana Roo

Las lluvias podrían provocar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además de granizadas acompañadas de tormentas eléctricas.

Vientos fuertes y posibles torbellinos

El pronóstico también advierte rachas de viento de hasta 90 km/h en Chihuahua y Durango, así como ráfagas de 60 a 80 km/h en Zacatecas y San Luis Potosí.

En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas existe incluso posibilidad de torbellinos o tornados durante el paso del frente frío 40.

Asimismo, se prevé oleaje de hasta 2 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en el golfo de Tehuantepec.

Onda de calor en varios estados

Mientras algunas regiones enfrentan frío y granizadas, otras continuarán con ambiente caluroso.

Persistirá la onda de calor en:

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

En algunas zonas, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius.

Así se viene el clima en los próximos 4 días

Martes 10 de marzo

Lluvias fuertes

  • Coahuila

Chubascos

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Estado de México

Lluvias aisladas

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Durango
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Posible nieve o aguanieve

  • Sonora (sierras)
  • Chihuahua (sierras)
  • Sinaloa (norte)
  • Durango (norte)

Heladas

  • De -10 a -5 °C: Sonora, Chihuahua y Durango (zonas serranas)
  • De -5 a 0 °C: Baja California, Zacatecas y Estado de México (sierras)

Miércoles 11 de marzo

Lluvias fuertes

  • Puebla
  • Veracruz

Chubascos

  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias aisladas

  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Heladas

  • De -10 a -5 °C: Chihuahua y Durango (sierras)
  • De -5 a 0 °C: Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y Estado de México (sierras)

Jueves 12 de marzo

Lluvias intensas

  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias muy fuertes

  • Veracruz
  • Oaxaca

Lluvias fuertes

  • Puebla
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos

  • Hidalgo
  • Estado de México

Heladas

  • De -10 a -5 °C: Chihuahua y Durango (sierras)
  • De -5 a 0 °C: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz (sierras)

Viernes 13 de marzo

Lluvias fuertes

  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos

  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Lluvias aisladas

  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro

Heladas

  • De -10 a -5 °C: Chihuahua y Durango (sierras)
  • De -5 a 0 °C: Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz (sierras)

Recomendaciones ante el frío y el clima extremo

Ante las bajas temperaturas y las granizadas, se recomienda proteger rostro, cabeza, manos y orejas, consumir líquidos calientes, así como frutas y verduras ricas en vitamina C.

También se aconseja evitar cambios bruscos de temperatura, mantener ventilación adecuada al usar calefacción, y no utilizar anafres o braseros en lugares cerrados.

Las autoridades también sugieren prestar especial atención a niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores y personas en situación de calle, además de proteger a las mascotas del frío.

