Granizadas y heladas seguirán: ve qué estados podrían pintarse de blanco en México
Las granizadas, heladas y posibles nevadas continuarán en varias regiones de México debido a la cuarta tormenta invernal y el frente frío número 40, sistemas que afectarán al país entre el 10 y el 13 de marzo de 2026, generando lluvias, chubascos, fuertes vientos y ambiente frío a muy frío, especialmente en el norte y noroeste del territorio nacional.
La noche del lunes, estos fenómenos ya se hicieron presentes con una intensa granizada en Tecámac, Estado de México, donde calles y avenidas quedaron cubiertas de hielo en la zona oriente del municipio, en los límites con Tizayuca, Hidalgo.
El granizo sorprendió a habitantes y automovilistas y provocó afectaciones en vialidades cercanas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde se acumuló una densa capa de hielo que complicó la circulación de vehículos.
Estados con posible nieve o aguanieve
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la cuarta tormenta invernal, en interacción con un río atmosférico, provocará ambiente frío, lluvias y vientos fuertes, además de posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa (noreste)
- Durango (oeste)
Durante el martes 10 de marzo, se prevé nuevamente nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.
Además, las temperaturas mínimas podrían descender hasta -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, mientras que en otras regiones del norte y centro del país se esperan valores cercanos a 0 grados.
Granizo y lluvias en varios estados
Los sistemas meteorológicos también provocarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noreste, oriente y centro del país.
Entre las entidades con precipitaciones previstas se encuentran:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Estado de México
- Ciudad de México
- Hidalgo
- Querétaro
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Quintana Roo
Las lluvias podrían provocar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además de granizadas acompañadas de tormentas eléctricas.
Vientos fuertes y posibles torbellinos
El pronóstico también advierte rachas de viento de hasta 90 km/h en Chihuahua y Durango, así como ráfagas de 60 a 80 km/h en Zacatecas y San Luis Potosí.
En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas existe incluso posibilidad de torbellinos o tornados durante el paso del frente frío 40.
Asimismo, se prevé oleaje de hasta 2 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en el golfo de Tehuantepec.
Onda de calor en varios estados
Mientras algunas regiones enfrentan frío y granizadas, otras continuarán con ambiente caluroso.
Persistirá la onda de calor en:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
En algunas zonas, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius.
Así se viene el clima en los próximos 4 días
Martes 10 de marzo
Lluvias fuertes
- Coahuila
Chubascos
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Estado de México
Lluvias aisladas
- Baja California
- Baja California Sur
- Durango
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Posible nieve o aguanieve
- Sonora (sierras)
- Chihuahua (sierras)
- Sinaloa (norte)
- Durango (norte)
Heladas
- De -10 a -5 °C: Sonora, Chihuahua y Durango (zonas serranas)
- De -5 a 0 °C: Baja California, Zacatecas y Estado de México (sierras)
Miércoles 11 de marzo
Lluvias fuertes
- Puebla
- Veracruz
Chubascos
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias aisladas
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Heladas
- De -10 a -5 °C: Chihuahua y Durango (sierras)
- De -5 a 0 °C: Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y Estado de México (sierras)
Jueves 12 de marzo
Lluvias intensas
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias muy fuertes
- Veracruz
- Oaxaca
Lluvias fuertes
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos
- Hidalgo
- Estado de México
Heladas
- De -10 a -5 °C: Chihuahua y Durango (sierras)
- De -5 a 0 °C: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz (sierras)
Viernes 13 de marzo
Lluvias fuertes
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Lluvias aisladas
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
Heladas
- De -10 a -5 °C: Chihuahua y Durango (sierras)
- De -5 a 0 °C: Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz (sierras)
Recomendaciones ante el frío y el clima extremo
Ante las bajas temperaturas y las granizadas, se recomienda proteger rostro, cabeza, manos y orejas, consumir líquidos calientes, así como frutas y verduras ricas en vitamina C.
También se aconseja evitar cambios bruscos de temperatura, mantener ventilación adecuada al usar calefacción, y no utilizar anafres o braseros en lugares cerrados.
Las autoridades también sugieren prestar especial atención a niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores y personas en situación de calle, además de proteger a las mascotas del frío.
