Frente frío 40 llega con vientos fuertes, lluvias y calor en varias regiones

rente frío 40 golpea con lluvias, viento y tormentas eléctricas

Para este miércoles 11 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica condiciones de vientos fuertes, lluvias y ambiente caluroso en varias regiones del país.El frente frío núm. 40 será reforzado por una masa de aire polar y se desplazará sobre el noreste de México, donde interactuará con la corriente en chorro subtropical.

Además, canales de baja presión en el centro y sureste del territorio nacional, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas. Finalmente, continuará la onda de calor en zonas del occidente y sur del país.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Para mañana se pronostican lluvias principalmente en el centro, oriente y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Se mantendrá ambiente muy caluroso en diversas regiones, con onda de calor en zonas del occidente y sur de México.

40 a 45 °C: Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro e istmo).

Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro e istmo). 35 a 40 °C: Sonora, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sonora, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Coahuila, Zacatecas (sur), Guanajuato y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Zacatecas y Estado de México.

zonas serranas de Baja California, Zacatecas y Estado de México. 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje

Rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

golfo de California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Rachas de 30 a 50 km/h: Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costa occidental de la península de Baja California, golfo de California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 26 a 28 °C. Por la mañana se espera cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco. Por la tarde, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

mínima de 10 a 12 °C y máxima de 26 a 28 °C. Por la mañana se espera cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco. Por la tarde, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Toluca: mínima de 4 a 6 °C y máxima de 24 a 26 °C. Ambiente frío por la mañana y probabilidad de chubascos con descargas eléctricas por la tarde.

