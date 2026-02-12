Conagua prevé cielo despejado en Guerrero mañana 13 de febrero

GENERANDO AUDIO...

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el estado de Guerrero presentará cielo despejado durante todo el viernes 13 de febrero, sin probabilidad de lluvias.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se esperan temperaturas de entre 23 y 24 °C, con ambiente templado y humedad relativa cercana al 79%, principalmente en zonas costeras y urbanas.

Ambiente caluroso durante la tarde

Según la Conagua, a lo largo de la mañana la temperatura aumentará de manera gradual. Entre las 12:00 y las 16:00 horas, se prevén temperaturas máximas de 28 y 30 °C, con cielo despejado y sin precipitaciones.

Por la tarde- noche, el ambiente se tornará más templado, con valores que descenderán a 24 y 26 °C.

Vientos moderados del noroeste

El reporte meteorológico indica viento con dirección noroeste, con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h durante el día. Hacia la noche, la intensidad del viento disminuirá.

La Conagua recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación y seguir los avisos emitidos por autoridades de Protección Civil.

