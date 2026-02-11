Clima en Tijuana: cielo nublado y hasta 21 °C este jueves 12 de febrero

GENERANDO AUDIO...

El clima en Tijuana, Baja California, para este jueves 12 de febrero, estará marcado por cielo mayormente nublado, temperaturas frescas por la mañana y ambiente templado por la tarde, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

No se prevén lluvias durante el día y los vientos serán moderados, con dirección predominante del noroeste.

¿Cómo estará el clima durante el día en Tijuana?

Según la Conagua, la temperatura mínima registrada durante la madrugada será de 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21 °C por a tarde.

A lo largo del día predominará el cielo nublado, con un breve periodo despejado durante la madrugada. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, por lo que no se esperan precipitaciones.

El viento tendrá una velocidad promedio de 10 a 15 km/h, con ráfagas de hasta 19 km/h, principalmente del noreste.

Pronóstico por horas para este jueves 12 de febrero

Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 °C, con cielo de medio nublado a despejado y humedad relativa cercana al 85%.

Por la mañana, el termómetro descenderá hasta los 12 °C, con cielo nublado y sin presencia de lluvia.

A partir de mediodía, la temperatura comenzará a incrementarse gradualmente, alcanzando:

16 °C a las 12:00 horas

18 °C entre las 14:00 y 15:00 horas

19 °C por la tarde

Durante la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 15-16 °C, manteniéndose el cielo nublado.

Condiciones del viento y humedad

Conagua detalló que el viento será ligero durante la madrugada, con velocidades de 5 km/h, aumentando gradualmente durante el día. Las ráfagas más intensas se presentarán por la tarde, sin representar riesgo.

La humedad relativa se mantendrá elevada durante las primeras horas del día, lo que podría generar sensación térmica fresca durante la mañana.

Aunque no se esperan lluvias, se recomienda a la población abrigarse durante las primeras horas del día y considerar el descenso de temperatura por la noche.

Las autoridades exhortan a mantenerse informados a través de canales oficiales de Conagua para conocer cualquier actualización del pronóstico del clima.

