Pronóstico del clima: temperaturas de hasta 27 °C este jueves en San Luis Potosí

San Luis Potosí sin probabilidad de lluvia este 12 de febrero. Foto: Cuartoscuro.

El clima en San Luis Potosí para este 12 de febrero contempla condiciones sin lluvia, con temperaturas máximas de hasta 27 °C y vientos de 5 a 10 km/h, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

No se prevén lluvias durante el día y los vientos serán moderados, con dirección predominante al este.

Clima en la capital potosina

En la capital de San Luis Potosí, el pronóstico del tiempo indica que el cielo estará medio nublado durante el día, la temperatura máxima será de 27 °C y la mínima de 7 °C. No se esperan precipitaciones durante la jornada, con un registro de lluvia de 0 litros por metro cuadrado y una probabilidad de lluvia de 0% y el viento tendrá una velocidad de 5 a 10 km/h, con dirección Este y rachas de hasta 27 km/h.

Sin probabilidad de lluvia en el Pueblo Surrealista

Para Xilitla, el clima para mañana 12 de febrero se prevé despejado, la temperatura máxima alcanzará los 25 °C y la mínima será de 11 °C. No habrá posibilidad de lluvias y el viento se mantendrá de 5 a 10 km/h, con dirección Oeste y rachas de hasta 9 km/h.

Pronostico para la parte Serrana de San Luis Potosí

Durante el día, la parte montañosa de San Luis Potosí tendrá un cielo medio nublado, se espera una temperatura máxima de 27 °C por toda la mañana y tarde y en las primeras horas de este jueves se espera una mínima de 6 °C, los vientos no serán de gran intensidad con un registro de 5 a 10 km/h con dirección Este, llegando a lo más alto con una fuerza de hasta 20 km/h.

