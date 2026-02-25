Conagua prevé día soleado y hasta 28 grados en Texcoco para este jueves 26 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Texcoco alcanzará hasta los 28 grados. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó el pronóstico para este jueves 26 de febrero, en Texcoco, Estado de México, donde se prevén condiciones estables y cielo mayormente despejado.

Temperaturas: mañana fría y tarde cálido

De acuerdo con el reporte meteorológico:

Temperatura máxima: 28 grados

Temperatura mínima: 7 grados

Durante las primeras horas del día se espera ambiente fresco a frío, principalmente al amanecer. Por la tarde, el ambiente será cálido, con mayor intensidad de radiación solar.

El contraste térmico entre la mañana y la tarde podría superar los 20 grados, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Sin probabilidad de lluvia

Conagua señala que la probabilidad de lluvia es baja, por lo que no se esperan precipitaciones en el transcurso del día.

Las condiciones atmosféricas estarán asociadas a estabilidad, lo que favorecerá cielo despejado o con escasa nubosidad.

Viento y condiciones adicionales

Velocidad del viento: entre 5 y 10 km/h

Dirección del viento: Este

Rachas: hasta 27 km/h

Se prevé viento ligero durante el día, con algunas rachas moderadas por la tarde.

Recomendaciones generales

Tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura

Utilizar protección solar durante las horas de mayor radiación

Mantenerse hidratado si se realizan actividades al aire libre

