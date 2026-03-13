SMN alerta por temporada de calor extremo y mala calidad del aire en el Valle de México

GENERANDO AUDIO...

SMN prevé temporada seca con calor y alta contaminación. Foto: Cuartoscuro

Autoridades ambientales y meteorológicas informaron sobre las condiciones climáticas previstas para la temporada seca-caliente de 2026, en la que se anticipan de tres a cinco ondas de calor y entre 5 y 15 días con altos niveles de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que entre marzo y mayo se registren temperaturas de hasta 3 grados Celsius por arriba del promedio climatológico en la región de la Megalópolis, integrada por la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

De acuerdo con el organismo, durante este periodo podrían presentarse entre tres y cinco ondas de calor, con temperaturas hasta 4 grados por encima del promedio y con una duración de hasta 15 días consecutivos.

Mayo será el mes más caluroso

Las autoridades señalaron que mayo concentrará el mayor número de días con temperaturas extremas, debido a la presencia de sistemas anticiclónicos que favorecen cielos despejados, radiación solar intensa y vientos débiles, condiciones que dificultan la dispersión de contaminantes.

Además, la falta de lluvias durante marzo y parte de abril favorecerá el aumento de temperaturas. Aunque se prevé una recuperación de humedad en mayo, la temporada de lluvias en la región iniciaría formalmente hasta finales de ese mes.

Riesgo de contingencias ambientales

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) explicó que la temporada seca-caliente también es conocida como temporada de ozono, ya que las condiciones meteorológicas favorecen su formación.

Según estimaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico, podrían registrarse entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono que superen el nivel para activar la Fase I de contingencia ambiental en la ZMVM.

Acciones para reducir contaminación

Los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México pidieron a la población adoptar medidas para reducir emisiones contaminantes, entre ellas:

Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras o trámites en línea

y realizar compras o trámites en línea Dar mantenimiento oportuno a los vehículos

Cargar gasolina antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas

Evitar el uso de aerosoles, solventes, pinturas o aromatizantes

Revisar instalaciones de gas doméstico

Reducir el consumo de combustibles en el hogar

Recomendaciones ante mala calidad del aire

En caso de altos niveles de ozono, las autoridades recomiendan:

Mantenerse informado sobre la calidad del aire

Evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas

No fumar, especialmente en espacios cerrados

