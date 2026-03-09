Cuarta tormenta invernal traerá lluvias y heladas; autoridades lanzan estas recomendaciones a la población

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La cuarta tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 40 provocarán lluvias, chubascos y temperaturas bajo cero en varias regiones de México entre el 9 y el 12 de marzo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, mientras que Protección Civil pidió a la población tomar medidas de prevención ante los riesgos asociados.

De acuerdo con el pronóstico oficial, estos sistemas se desplazarán principalmente sobre el noroeste y norte del país, generando ambiente frío, precipitaciones y condiciones para heladas en zonas serranas.

Las lluvias también se extenderán hacia el noreste, centro, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán, debido a canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad de distintos cuerpos de agua.

Recomendaciones de Protección Civil

La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población tomar precauciones ante lluvias y posibles inundaciones.

Entre las principales recomendaciones están:

Asegurar contactos eléctricos, extensiones y electrodomésticos en zonas secas y elevadas

No intentar cruzar corrientes de agua

No cruzar puentes si el agua pasa por encima

Permanecer en lugares seguros durante lluvias intensas

Las autoridades también advirtieron que las precipitaciones podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Estados con lluvias por la cuarta tormenta invernal

Lunes 9 de marzo

Lluvias fuertes

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Chubascos

Sinaloa

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Hidalgo

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Lluvias aisladas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Martes 10 de marzo

Lluvias fuertes

Coahuila

Chubascos

Sonora

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Lluvias aisladas

Baja California

Baja California Sur

Sinaloa

Durango

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Miércoles 11 de marzo

Lluvias fuertes

Puebla

Veracruz

Chubascos

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas

Chihuahua

Guanajuato

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Jueves 12 de marzo

Lluvias intensas

Chiapas

Tabasco

Lluvias muy fuertes

Veracruz

Oaxaca

Lluvias fuertes

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos

Hidalgo

Estado de México

Lluvias aisladas

Tamaulipas

San Luis Potosí

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Morelos

Estados con temperaturas mínimas y heladas

Martes 11 de marzo (madrugada)

-10 a -5 °C

Chihuahua

Durango

-5 a 0 °C

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

0 a 5 °C

Baja California Sur

Jalisco

Michoacán

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Miércoles 12 de marzo (madrugada)

-10 a -5 °C

Sonora

Chihuahua

Durango

-5 a 0 °C

Baja California

Zacatecas

Estado de México

0 a 5 °C

Baja California Sur

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Jalisco

Michoacán

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Jueves 13 de marzo (madrugada)

-10 a -5 °C

Chihuahua

Durango

-5 a 0 °C

Baja California

Sonora

Nuevo León

Zacatecas

Estado de México

0 a 5 °C

Coahuila

San Luis Potosí

Jalisco

Guanajuato

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Consejos de salud para enfrentar la época de frío

Vestirse adecuadamente es sólo uno de los cuidados necesarios en días con ambiente gélido.

También conviene preparar el cuerpo y mantenerse saludable con las siguientes recomendaciones:

Protege tu rostro, cabeza, manos y orejas

Toma líquidos calientes para mantener tu temperatura corporal

Come frutas y verduras ricas en vitamina C

Bebe mucha agua, preferiblemente al tiempo, permite que el cuerpo regule mejor su temperatura

Al salir de un lugar caliente cubre tu boca y nariz

Evita cambios frecuentes de temperatura de lugares donde te encuentres con aire acondicionado a espacios a la intemperie

Utiliza la calefacción en forma moderada para evitar cambios bruscos de temperatura

En caso de usar algún calefactor, horno o chimenea mantén una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones

Evita el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados

Presta atención especial niñas y niños menores de 5 años, así como a personas adultas mayores

Evita utilizar doble media o calcetín, bloquea la circulación; utiliza calcetines de lana

En momentos extremadamente fríos y/o con vientos fuertes, limita la cantidad de tiempo al aire libre.

Apoya a personas en situación de calle que necesitan abrigo

Protege a tus mascotas, ya que estas también son susceptibles al frío

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.