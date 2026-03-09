Cuarta tormenta invernal traerá lluvias y heladas; autoridades lanzan estas recomendaciones a la población
La cuarta tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 40 provocarán lluvias, chubascos y temperaturas bajo cero en varias regiones de México entre el 9 y el 12 de marzo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, mientras que Protección Civil pidió a la población tomar medidas de prevención ante los riesgos asociados.
De acuerdo con el pronóstico oficial, estos sistemas se desplazarán principalmente sobre el noroeste y norte del país, generando ambiente frío, precipitaciones y condiciones para heladas en zonas serranas.
Las lluvias también se extenderán hacia el noreste, centro, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán, debido a canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad de distintos cuerpos de agua.
Recomendaciones de Protección Civil
La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población tomar precauciones ante lluvias y posibles inundaciones.
Entre las principales recomendaciones están:
- Asegurar contactos eléctricos, extensiones y electrodomésticos en zonas secas y elevadas
- No intentar cruzar corrientes de agua
- No cruzar puentes si el agua pasa por encima
- Permanecer en lugares seguros durante lluvias intensas
Las autoridades también advirtieron que las precipitaciones podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Estados con lluvias por la cuarta tormenta invernal
Lunes 9 de marzo
Lluvias fuertes
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
Chubascos
- Sinaloa
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Hidalgo
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Quintana Roo
Lluvias aisladas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Martes 10 de marzo
Lluvias fuertes
- Coahuila
Chubascos
- Sonora
- Chihuahua
- Nuevo León
- Tamaulipas
Lluvias aisladas
- Baja California
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Durango
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Miércoles 11 de marzo
Lluvias fuertes
- Puebla
- Veracruz
Chubascos
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias aisladas
- Chihuahua
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Jueves 12 de marzo
Lluvias intensas
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias muy fuertes
- Veracruz
- Oaxaca
Lluvias fuertes
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos
- Hidalgo
- Estado de México
Lluvias aisladas
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Ciudad de México
- Morelos
Estados con temperaturas mínimas y heladas
Martes 11 de marzo (madrugada)
-10 a -5 °C
- Chihuahua
- Durango
-5 a 0 °C
- Baja California
- Sonora
- Zacatecas
- Estado de México
0 a 5 °C
- Baja California Sur
- Jalisco
- Michoacán
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Miércoles 12 de marzo (madrugada)
-10 a -5 °C
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
-5 a 0 °C
- Baja California
- Zacatecas
- Estado de México
0 a 5 °C
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Michoacán
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Jueves 13 de marzo (madrugada)
-10 a -5 °C
- Chihuahua
- Durango
-5 a 0 °C
- Baja California
- Sonora
- Nuevo León
- Zacatecas
- Estado de México
0 a 5 °C
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Guanajuato
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Consejos de salud para enfrentar la época de frío
Vestirse adecuadamente es sólo uno de los cuidados necesarios en días con ambiente gélido.
También conviene preparar el cuerpo y mantenerse saludable con las siguientes recomendaciones:
- Protege tu rostro, cabeza, manos y orejas
- Toma líquidos calientes para mantener tu temperatura corporal
- Come frutas y verduras ricas en vitamina C
- Bebe mucha agua, preferiblemente al tiempo, permite que el cuerpo regule mejor su temperatura
- Al salir de un lugar caliente cubre tu boca y nariz
- Evita cambios frecuentes de temperatura de lugares donde te encuentres con aire acondicionado a espacios a la intemperie
- Utiliza la calefacción en forma moderada para evitar cambios bruscos de temperatura
- En caso de usar algún calefactor, horno o chimenea mantén una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones
- Evita el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados
- Presta atención especial niñas y niños menores de 5 años, así como a personas adultas mayores
- Evita utilizar doble media o calcetín, bloquea la circulación; utiliza calcetines de lana
- En momentos extremadamente fríos y/o con vientos fuertes, limita la cantidad de tiempo al aire libre.
- Apoya a personas en situación de calle que necesitan abrigo
- Protege a tus mascotas, ya que estas también son susceptibles al frío
