Cuarta tormenta invernal traerá lluvias y heladas; autoridades lanzan estas recomendaciones a la población

| 11:45 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX
Foto: Cuartoscuro

La cuarta tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 40 provocarán lluvias, chubascos y temperaturas bajo cero en varias regiones de México entre el 9 y el 12 de marzo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, mientras que Protección Civil pidió a la población tomar medidas de prevención ante los riesgos asociados.

De acuerdo con el pronóstico oficial, estos sistemas se desplazarán principalmente sobre el noroeste y norte del país, generando ambiente frío, precipitaciones y condiciones para heladas en zonas serranas.

Las lluvias también se extenderán hacia el noreste, centro, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán, debido a canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad de distintos cuerpos de agua.

Recomendaciones de Protección Civil

La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población tomar precauciones ante lluvias y posibles inundaciones.

Entre las principales recomendaciones están:

  • Asegurar contactos eléctricos, extensiones y electrodomésticos en zonas secas y elevadas
  • No intentar cruzar corrientes de agua
  • No cruzar puentes si el agua pasa por encima
  • Permanecer en lugares seguros durante lluvias intensas

Las autoridades también advirtieron que las precipitaciones podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Estados con lluvias por la cuarta tormenta invernal

Lunes 9 de marzo

Lluvias fuertes

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua

Chubascos

  • Sinaloa
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Querétaro
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas

  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Martes 10 de marzo

Lluvias fuertes

  • Coahuila

Chubascos

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Lluvias aisladas

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Durango
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Miércoles 11 de marzo

Lluvias fuertes

  • Puebla
  • Veracruz

Chubascos

  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias aisladas

  • Chihuahua
  • Guanajuato
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Jueves 12 de marzo

Lluvias intensas

  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias muy fuertes

  • Veracruz
  • Oaxaca

Lluvias fuertes

  • Puebla
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos

  • Hidalgo
  • Estado de México

Lluvias aisladas

  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Morelos

Estados con temperaturas mínimas y heladas

Martes 11 de marzo (madrugada)

-10 a -5 °C

  • Chihuahua
  • Durango

-5 a 0 °C

  • Baja California
  • Sonora
  • Zacatecas
  • Estado de México

0 a 5 °C

  • Baja California Sur
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Miércoles 12 de marzo (madrugada)

-10 a -5 °C

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango

-5 a 0 °C

  • Baja California
  • Zacatecas
  • Estado de México

0 a 5 °C

  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Jueves 13 de marzo (madrugada)

-10 a -5 °C

  • Chihuahua
  • Durango

-5 a 0 °C

  • Baja California
  • Sonora
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Estado de México

0 a 5 °C

  • Coahuila
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz

Consejos de salud para enfrentar la época de frío

Vestirse adecuadamente es sólo uno de los cuidados necesarios en días con ambiente gélido.

También conviene preparar el cuerpo y mantenerse saludable con las siguientes recomendaciones:

  • Protege tu rostro, cabeza, manos y orejas
  • Toma líquidos calientes para mantener tu temperatura corporal
  • Come frutas y verduras ricas en vitamina C
  • Bebe mucha agua, preferiblemente al tiempo, permite que el cuerpo regule mejor su temperatura
  • Al salir de un lugar caliente cubre tu boca y nariz
  • Evita cambios frecuentes de temperatura de lugares donde te encuentres con aire acondicionado a espacios a la intemperie
  • Utiliza la calefacción en forma moderada para evitar cambios bruscos de temperatura
  • En caso de usar algún calefactor, horno o chimenea mantén una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones
  • Evita el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados
  • Presta atención especial niñas y niños menores de 5 años, así como a personas adultas mayores
  • Evita utilizar doble media o calcetín, bloquea la circulación; utiliza calcetines de lana
  • En momentos extremadamente fríos y/o con vientos fuertes, limita la cantidad de tiempo al aire libre.
  • Apoya a personas en situación de calle que necesitan abrigo
  • Protege a tus mascotas, ya que estas también son susceptibles al frío

