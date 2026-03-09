Momentos que provocaron indignación durante el 8M 2026 en México

GENERANDO AUDIO...

Momentos que provocaron indignación este 8M. Foto ilustrativa: Cuartoscuro.

Como cada 8 de marzo (8M), en todo México, por el Día Internacional de la Mujer, se llevan a cabo marchas, manifestaciones, talleres, conferencias, diálogos y otros eventos, antes, durante y después de esta importante fecha para plantear demandas relacionadas con la igualdad, justicia y el fin de la violencia de género, pero este 2026, algunos momentos provocaron indignación o molestia mientras se realizaban estas actividades en todo el país.

4 momentos que provocaron indignación en el 8M 2026

Hombre golpea a mujeres en Teatro Juárez de Guanajuato

En un video que ha comenzado a compartirse en redes sociales, se puede observar que durante la Marcha del 8M en la ciudad de Guanajuato, un hombre subió las escalinatas del Teatro Juárez para comenzar a golpear a varias mujeres que se manifestaban este pasado domingo 8 de marzo.

El sujeto vestido de color negro intentó subir las escaleras del recinto en repetidas ocasiones, forcejeando con las manifestantes y lanzándoles golpes.

De pronto cae al suelo y las mujeres aprovechan para patearlo. Es entonces que otras personas se lo llevaron del lugar para que dejara de agredirlas.

Luego de esto, la alcaldesa Samantha Smith informó que el hombre que había atacado a las mujeres en el Teatro Juárez ya había sido detenido por elementos de la policía.

“En Guanajuato Capital no vamos a tolerar violencia contra las mujeres”, dijo la funcionaria.

Taller para hacer kit forense en caso de desaparición provoca indignación en Oaxaca

El gobierno de Santo Domingo Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, provocó indignación luego de que lanzara un taller para elaborar un kit forense en caso de desaparición, pues muchas mujeres señalaron en redes sociales que esta actividad era insensible, tomando en cuenta la situación de violencia de género que se vive actualmente en todo el país.

Como se puede ver en algunas publicaciones que tomaron captura de pantalla de la convocatoria, ésta se lanzó el pasado viernes 6 de marzo, un par de días antes de que se llevara a cabo la Marcha 8M en Oaxaca y todo el país.

Luego de que colectivas feministas, buscadoras, activistas y mujeres en general criticaran esta actividad en sus redes sociales, se canceló, borraron la publicación de la convocatoria y en un comunicado del municipio de Santo Domingo Tehuantepec se informó la destitución inmediata de la titular de la Instancia Municipal de la Juventud, Keyla Karlet Calvo Vázquez.

“Esta decisión se toma en estricto apego al compromiso de esta administración de conducir el ejercicio público con responsabilidad, sensibilidad institucional y respeto hacia la ciudadanía”, indicaron.

De hecho, minutos antes, la entonces funcionaria publicó un video pidiendo disculpas, reconociendo que se trata de un tema sensible y que la actividad que se había organizado, no era la mejor.

Críticas por el evento “Mujer corre por tu vida” en Oaxaca

También en Oaxaca, el gobierno municipal de Santa María Tonameca generó un momento que provocó indignación durante este 8M después de que convocaran a la carrera “Mujer corre por tu vida”.

Sí, a través del Instituto Municipal de la Mujer y la Dirección de Deportes, el ayuntamiento invitó a la gente a que participara en este evento deportivo en el marco del Día Internacional de la Mujer que se realizó el sábado 7 de marzo.

La carrera desató muchas críticas en redes sociales, principalmente por el nombre que le dieron en un contexto de violencia contra mujeres en el estado de Oaxaca y en todo el país.

Y aun así, el gobierno municipal intentó justificarse, asegurando que el nombre reafirmaba el compromiso de seguir generando espacios para las mujeres locales.

Las críticas siguieron y entonces las autoridades de Santa María Tonameca optaron por pedir disculpas a través de un comunicado de prensa.

“Ante la reciente publicación de una convocatoria para una carrera cuyo título hizo alusión a un tema sensible relacionado con la violencia contra las mujeres, realizada por el Instituto Municipal de la Mujer, ofrecemos una sincera disculpa por cualquier interpretación que haya podido resultar ofensiva o inapropiada. Reconocemos y aceptamos que se trató de un error, por lo que asumimos con responsabilidad esta situación”, indicaron.

Hombre es acusado de deudor alimentario en Marcha 8M de Tlaxcala

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video que se ha hecho viral porque durante la marcha 8M en Tlaxcala, una chica llevó a su novio atado de manos, con vendaje en los ojos y con un par de leyendas pintadas en su pecho y espalda que decían “No machismo” y “Me callo para que ellas hablen”, respectivamente.

Pero por lo que comenzó a compartirse muchas veces no fue por esto, sino porque más adelante este hombre fue confrontado por su presunta expareja, quien lo acusó de deudor alimentario por no pagar la pensión alimenticia de su hijo de nueve años, por lo cual también estarían llevando una disputa legal.

En la grabación se alcanza a escuchar que la mujer le grita que tiene un hijo con ella y que le reclama por evitar la pensión alimenticia, es entonces que otras mujeres se unen a ella y empiezan a corear“¡Fuera! ¡Fuera!”, en repetidas ocasiones hasta que se marcha junto a su novia.

Estos son algunos de los momentos que provocaron polémica e indignación durante este 8M en México.

