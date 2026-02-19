De 8 a 30 grados: así estará el clima en Oaxaca capital este viernes

GENERANDO AUDIO...

La capital de Oaxaca presentará 30 grados el viernes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional de Agua (Conagua), este viernes 20 de febrero se espera cielo despejado en la capital de Oaxaca sin probabilidad de lluvia.

La temperatura máxima alcanzará los 30 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 8 grados, durante la madrugada. No se prevén precipitaciones, con 0 probabilidades de lluvia.

Pronóstico por horas

Durante la madrugada el ambiente será fresco:

00:00 horas: 12 grados

05:00 a 07:00 horas: 10 grados

Mínima del día 8 grados

Por la mañana y tarde el calor irá en aumento:

10:00 horas: 21 grados

13:00 horas: 27 grados

15:00 horas: 30 grados

16:00 horas: 28 grados

Hacia la noche aumentará ligeramente la nubosidad:

18:00 horas: 24 grados y poco nuboso

20:00 horas: 19 grados y cielo nublado

23:00 horas: 13 grados y poco nuboso

Viento ligeramente del sureste

Se prevé viento de 5 a 10 km/h, con dirección predominante del sureste y rachas de hasta 23 km/h.

Autoridades recomiendan abrigarse durante las primeras horas del día, mantenerse hidratado y evitar cambios bruscos de temperatura.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento