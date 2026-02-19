De 8 a 30 grados: así estará el clima en Oaxaca capital este viernes
De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional de Agua (Conagua), este viernes 20 de febrero se espera cielo despejado en la capital de Oaxaca sin probabilidad de lluvia.
La temperatura máxima alcanzará los 30 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 8 grados, durante la madrugada. No se prevén precipitaciones, con 0 probabilidades de lluvia.
Pronóstico por horas
Durante la madrugada el ambiente será fresco:
- 00:00 horas: 12 grados
- 05:00 a 07:00 horas: 10 grados
- Mínima del día 8 grados
Por la mañana y tarde el calor irá en aumento:
- 10:00 horas: 21 grados
- 13:00 horas: 27 grados
- 15:00 horas: 30 grados
- 16:00 horas: 28 grados
Hacia la noche aumentará ligeramente la nubosidad:
- 18:00 horas: 24 grados y poco nuboso
- 20:00 horas: 19 grados y cielo nublado
- 23:00 horas: 13 grados y poco nuboso
Viento ligeramente del sureste
Se prevé viento de 5 a 10 km/h, con dirección predominante del sureste y rachas de hasta 23 km/h.
Autoridades recomiendan abrigarse durante las primeras horas del día, mantenerse hidratado y evitar cambios bruscos de temperatura.
