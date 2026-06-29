Verificación CDMX y Edomex 2026: calendario del segundo semestre; revisa cuándo te toca

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Verificación vehicular del segundo semestre inicia el 1 de julio. Foto: Cuartoscuro

A partir del 1 de julio inicia el calendario de verificación vehicular del segundo semestre de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Consulta qué autos deberán verificar primero, cuánto cuesta el trámite y las multas por hacerlo fuera de tiempo.

Los propietarios de vehículos en la CDMX y el Edomex deberán prepararse para el inicio del calendario de verificación vehicular del segundo semestre de 2026, el cual comenzará el 1 de julio y se aplicará de acuerdo con el color del engomado y el último dígito de la placa.

El programa es obligatorio para los vehículos de combustión interna y busca controlar las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. En ambos estados, no cumplir con el trámite dentro del periodo correspondiente puede generar multas económicas.

¿Quiénes verifican en julio en la CDMX?

En la CDMX, durante julio y agosto deberán realizar la verificación vehicular los automóviles con:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

El calendario del segundo semestre continuará de la siguiente manera:

Agosto y septiembre: engomado rosa, placas 7 y 8

Septiembre y octubre: engomado rojo, placas 3 y 4

Octubre y noviembre: engomado verde, placas 1 y 2

Noviembre y diciembre: engomado azul, placas 9 y 0

La SEDEMA recordó que antes de acudir al verificentro el vehículo no debe tener adeudos por tenencia, multas de tránsito, sanciones ambientales o fotocívicas.

Están exentos de verificar los vehículos eléctricos, híbridos categorías I y II, autos antiguos con matrícula especial, vehículos de demostración o traslado, tractores agrícolas, maquinaria industrial y motocicletas.

¿Quiénes verifican en julio en el Estado de México?

En el Edomex, el calendario también inicia con los vehículos que tengan:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Las siguientes fechas serán:

Agosto y septiembre: rosa, terminación 7 y 8

Septiembre y octubre: rojo, terminación 3 y 4

Octubre y noviembre: verde, terminación 1 y 2

Noviembre y diciembre: azul, terminación 9 y 0

Las autoridades mexiquenses exhortaron a los automovilistas a realizar el trámite dentro del periodo asignado para evitar sanciones.

¿Cuánto cuesta la verificación en CDMX y Edomex?

Los costos vigentes para este segundo semestre son:

Ciudad de México

Verificación vehicular: 738 pesos (IVA incluido)

Multa por verificación extemporánea: 2 mil 263 pesos

Además, si el vehículo obtiene un rechazo durante los últimos siete días del periodo asignado, el propietario podrá contar con una prórroga de hasta 15 días naturales para volver a verificar en el mismo centro sin pagar multa.

Estado de México

Los precios dependen del holograma obtenido:

Holograma 00: mil 196 pesos

Holograma 0: 610 pesos

Holograma 1: 469 pesos

Holograma 2: 469 pesos

La multa por verificación extemporánea en territorio mexiquense asciende a 3 mil 394 pesos.

Con el inicio del segundo semestre de 2026, las autoridades recomendaron consultar con anticipación el periodo correspondiente y agendar la verificación para evitar contratiempos y sanciones económicas.