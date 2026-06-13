De ligeras a intensas: Metereológico prevé lluvias en todos los estados para este sábado

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32 estados tendrán lluvias este sábado, informó SMN. Foto: Getty

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, para este sábado 13 de junio, se estiman lluvias en los 32 estados de las República Mexicana, las cuales alcanzarán puntuales intensas. Las precipitaciones podrían acompañarse de caída de granizo, así como de tormentas elétricas, de acuerdo con lo mencionado.

Sin embargo, la onda de calor continuará en el país. Por ello, tres estados podrían superar los 45 °C para este sábado.

¿Dónde lloverá este sábado 13 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla

Veracruz

Jalisco

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Michoacán

Hidalgo

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Colima

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Yucatán

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 13 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

Superiores a 45 °C : Sinaloa, Sonora y Baja California

: Sinaloa, Sonora y Baja California 40 a 45 °C : Chihuahua, Coahuila y Durango

: Chihuahua, Coahuila y Durango 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Hidalgo, Michoacán y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo

costas de Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: con mar de fondo en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo

Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 15 a 17 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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