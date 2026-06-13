De ligeras a intensas: Metereológico prevé lluvias en todos los estados para este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, para este sábado 13 de junio, se estiman lluvias en los 32 estados de las República Mexicana, las cuales alcanzarán puntuales intensas. Las precipitaciones podrían acompañarse de caída de granizo, así como de tormentas elétricas, de acuerdo con lo mencionado.
Sin embargo, la onda de calor continuará en el país. Por ello, tres estados podrían superar los 45 °C para este sábado.
¿Dónde lloverá este sábado 13 de junio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Puebla
- Veracruz
- Jalisco
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Michoacán
- Hidalgo
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Colima
- Guerrero
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Coahuila
- Yucatán
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 13 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- Superiores a 45 °C: Sinaloa, Sonora y Baja California
- 40 a 45 °C: Chihuahua, Coahuila y Durango
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Hidalgo, Michoacán y Estado de México
Vientos y oleaje:
- Viento de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: con mar de fondo en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 15 a 17 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
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