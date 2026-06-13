Alertan por trato del Gobierno a las madres buscadoras, ven estrategia para desacreditar

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Durante los últimos años, miles de familias de personas desaparecidas en México han realizado labores de búsqueda por cuenta propia ante la falta de resultados de las autoridades. En medio de ese contexto, colectivos de buscadoras denunciaron recientemente señalamientos oficiales que cuestionan sus movilizaciones y su participación en protestas relacionadas con eventos del Mundial.

La discusión tomó fuerza luego de que organizaciones civiles y colectivos expresaran preocupación por declaraciones que sugieren posibles intereses ajenos detrás de algunas manifestaciones. Ante ello, especialistas en derechos humanos advirtieron sobre los riesgos que este tipo de discursos pueden representar para quienes buscan a sus familiares desaparecidos.

Josefa Gómez Morín denuncia un patrón contra colectivos de búsqueda

La investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Josefa Gómez Morín, afirmó que existe preocupación por distintos actos que, a su juicio, buscan obstaculizar las protestas de las familias buscadoras.

“La estrategia del Estado para deslegitimar estas protestas es una estrategia que se va llevando a cabo desde el 4 de junio”, señaló durante una entrevista.

Gómez Morín explicó que las familias han aprovechado la atención internacional generada por el Mundial para visibilizar la crisis de desapariciones en México y exigir respuestas de las autoridades.

Según la investigadora, en distintos eventos relacionados con partidos amistosos y movilizaciones recientes se han registrado operativos de seguridad que considera preocupantes para el ejercicio de la protesta social.

Preocupan posibles represalias contra madres buscadoras

La especialista sostuvo que las declaraciones oficiales podrían tener consecuencias para los colectivos.

“Nos preocupa profundamente las implicaciones que eso pueda tener para las familias”, afirmó.

También advirtió que abrir investigaciones sobre supuestos financiamientos o motivaciones ilegítimas podría derivar en mayores riesgos para las personas buscadoras.

“Tenemos que estar muy atentas a las represalias que pueden sufrir las personas buscadoras al ser señaladas como que están recibiendo financiamientos”, expresó.

Pide fundamentos para cualquier investigación

Al ser cuestionada sobre si existe una criminalización de las madres buscadoras, Gómez Morín aseguró que observa un patrón que va desde la obstaculización de protestas hasta posibles afectaciones a la seguridad de las familias.

“Nosotros vemos un patrón que empieza desde la obstaculización física de la protesta, que pasa por la criminalización de la protesta y que termina en represalias a la seguridad e integridad de las familias”, dijo.

Finalmente, llamó a revisar con atención cualquier señalamiento realizado por las autoridades.

“Hay que estar muy atentos a con qué respaldo jurídico afirman que las intenciones de las familias buscadoras son ilegítimas”, señaló.

La investigadora consideró necesario exigir información clara sobre cualquier investigación relacionada con colectivos de búsqueda y mantener la atención sobre la situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en el país.

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