Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa rechazan vínculos políticos y denuncian criminalización

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Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa refutaron los señalamientos de supuestos vínculos con partidos políticos y acusaron al Gobierno Federal de intentar criminalizar su movimiento y su exigencia de verdad y justicia.

“Se nos acusa de vándalos, violentos y ahora se nos señala que somos de la ultra derecha. Al respecto manifestamos que las madres y padres somos personas trabajadoras del campo”. Hilda Hernández, madre de normalista desaparecido

Acusan criminalización y falta de avances en la investigación

En conferencia de prensa, en el antimonumento a los 43, señalaron que dentro del gobierno están los “criminales” y lamentó que autoridades no investiguen.

“Las tripas, las tenemos desechas y más aún con el gobierno que no nos quiere dar verdad y justicia, que nos criminalizan a nosotros y los criminales, los criminales están adentro en el gobierno y no les quieren poner una carpeta de investigación”, Mario César González, padre de normalista desaparecido

Por su parte, Hilda Legideño pidió información clara sobre el estado de las líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y cuestionó si algunas de ellas han sido abandonadas.

“Informarnos si las líneas de investigación se han abandonado o continúan, ya que el uso de la tecnología e inteligencia son instrumentos a utilizar en la investigación, no constituyen líneas que nos lleven al conocimiento de lo que pasó con nuestros hijos”. Hilda Legideño, madre de normalista desaparecido

Denuncian cancelación de mesa de diálogo

Los representantes de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos destacaron que esta semana el Gobierno Federal rechazó una mesa de diálogo en la que se les informaría de los avances en la investigación.

“Se pedía que hoy pudiera establecerse esa mesa con los titulares de la Secretaría de Gobernación, el titular de la Subsecretaría de Gobernación, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el titular de la Fiscalía General de la República, y el titular de la fiscalía del Caso Ayotzinapa”. Isidoro Vicario Aguilar, abogado familiares de Ayotzinapa

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