Amnistía Internacional respalda las protestas por desaparecidos en México

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Las protestas de colectivos de madres buscadoras durante las actividades relacionadas con el Mundial dejaron escenas de tensión, presencia policial y denuncias de presunta represión por parte de autoridades.

Durante una entrevista, la directora de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, defendió el derecho a la manifestación y aseguró que las familias de personas desaparecidas “tienen demandas básicas y legítimas”.

“Las personas que están utilizando la plataforma del Mundial lo hacen de manera muy legítima para hacer visibles las violaciones a derechos humanos”. Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México

La activista recordó que actualmente existen casi 135 mil personas desaparecidas en México, según cifras oficiales.

Madres buscadoras exigen búsqueda y protección

Olivares Ferreto explicó que las principales exigencias de los colectivos son:

Que el Estado mexicano busque a las personas desaparecidas

Protección para las madres buscadoras

Identificación de cuerpos sin identificar

“En este país desaparecen 30 personas cada día”, afirmó.

También advirtió que al menos 37 personas buscadoras han sido asesinadas y otras 11 permanecen desaparecidas.

La representante de Amnistía Internacional criticó la presencia policial durante las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país.

“Hemos observado una presencia policial desproporcionada respecto a la cantidad de manifestantes”. Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México

Además, señaló que el organismo revisa posibles casos de uso excesivo de la fuerza durante las detenciones registradas en las protestas.

“Ellas tienen derecho a manifestarse, es un derecho humano internacional”. Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México

La activista señaló que algunas autoridades intentaron desalentar las movilizaciones previo a las protestas. Asimismo, criticó que trabajadores retiraran fichas de búsqueda colocadas por las madres durante las protestas.

“Las autoridades deberían reconocer esta labor y protegerlas”. Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México

Protestas seguirán durante actividades del Mundial

Las movilizaciones ocurrieron mientras miles de aficionados celebraban actividades relacionadas con el Mundial en distintos puntos del país. Sin embargo, colectivos de búsqueda aprovecharon la atención internacional para exigir justicia y visibilidad para las personas desaparecidas.

“Lo que moviliza a las mujeres buscadoras es el dolor, la dignidad y el amor hacia sus familiares desaparecidos”. Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México

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