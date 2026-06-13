BIG reúne a México y EE. UU. para fortalecer combate a cárteles y tráfico de armas

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México y EE. UU. se reúnen en el BIG y refuerzan cooperación. Foto: @USAmbMex

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron fortalecer su cooperación en materia de seguridad durante la reunión del Grupo Bilateral de Implementación (BIG), realizada este 12 de junio en la Embajada estadounidense en la Ciudad de México.

Según lo mencionado, la representación diplomática de Estados Unidos, el encuentro reunió a representantes de 15 agencias del gobierno estadounidense y a sus contrapartes mexicanas. A su vez, aseguraron que el objetivo fue avanzar en acciones conjuntas contra amenazas que afectan a ambos países.

De la Cooperación a los Resultados: Avanzando Juntos por la Seguridad pic.twitter.com/TIMx7yBe90 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 13, 2026

¿Qué temas abordaron México y Estados Unidos?

Las conversaciones se enfocaron en áreas consideradas prioritarias para ambas naciones, entre ellas:

Combate al crimen organizado transnacional.

Desmantelamiento de redes de cárteles.

Lucha contra el robo de combustible.

Fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

Combate a la migración ilegal.

Prevención del tráfico de armas.

Coordinación frente a amenazas emergentes, incluidos drones.

Conforme lo informado por la Embajada de Estados Unidos, el objetivo es obtener resultados inmediatos y de alto impacto en temas de seguridad compartidos.

Grupo Bilateral de Implementación, la nueva etapa de cooperación

La representación diplomática señaló que el BIG representa la siguiente fase de la cooperación bilateral en materia de seguridad, al consolidar mecanismos de coordinación más estrechos entre ambos gobiernos.

Asimismo, destacó que la colaboración entre México y Estados Unidos continúa evolucionando para enfrentar desafíos comunes que afectan la seguridad y prosperidad de las comunidades en ambos lados de la frontera.

Reafirman compromiso contra organizaciones criminales

Por otra parte, durante la reunión, ambos gobiernos reiteraron su compromiso de mantener una colaboración permanente mediante encuentros periódicos y acciones coordinadas.

Además, confirmaron que México y Estados Unidos comparten el objetivo de proteger a sus ciudadanos y construir una región más segura, libre de la violencia, la intimidación, la corrupción y las actividades de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

De este modo, las autoridades de ambos países coincidieron en que la cooperación bilateral es clave para alcanzar resultados concretos en materia de seguridad y fortalecer la estabilidad de la región.

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