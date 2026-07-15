Se forma la depresión tropical Cinco-E al sur de Baja California Sur
A 905 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, se formó la depresión tropical Cinco-E, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. A través de su cuenta oficial de X, explicó la trayectoria del fenómeno natural y las consecuencias que podría tener para México.
¿Qué se sabe de la depresión tropical Cinco-E?
De acuerdo con información oficial, el centro de la depresión tropical Cinco-E se localiza a 905 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Además, presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.
La depresión tropical Cinco-E mantiene un desplazamiento hacia el oeste a 30 kilómetros por hora, confirmó el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El pronóstico destaca que en las próximas horas, el fenómeno cobrará fuerza y se convertirá en huracán categoría 1 y, posteriormente, será huracán categoría 2.
Después de alcanzar la categoría 2 de huracán, comenzará a debilitarse hasta convertirse en tormenta tropical.
¿Depresión tropical Cinco-E representa riego para México?
Debido a su posición y la dirección que ha tomado la depresión tropical Cinco-E, hasta el momento no representa un riesgo para entidades de la República Mexicana, explicaron las autoridades.
“Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligros para territorio mexicano”.
Servicio Meteorológico Nacional.
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