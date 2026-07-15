Se forma la depresión tropical Cinco-E al sur de Baja California Sur

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Depresión tropical Cinco-E. Foto: X/@conagua_clima

A 905 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, se formó la depresión tropical Cinco-E, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. A través de su cuenta oficial de X, explicó la trayectoria del fenómeno natural y las consecuencias que podría tener para México.

¿Qué se sabe de la depresión tropical Cinco-E?

De acuerdo con información oficial, el centro de la depresión tropical Cinco-E se localiza a 905 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Además, presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.

La depresión tropical Cinco-E mantiene un desplazamiento hacia el oeste a 30 kilómetros por hora, confirmó el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se formó la #DepresiónTropical Cinco-E. Su centro se localiza a 905 km al sur de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para territorio mexicano. pic.twitter.com/mm1f81BZpt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 14, 2026

El pronóstico destaca que en las próximas horas, el fenómeno cobrará fuerza y se convertirá en huracán categoría 1 y, posteriormente, será huracán categoría 2.

Después de alcanzar la categoría 2 de huracán, comenzará a debilitarse hasta convertirse en tormenta tropical.

¿Depresión tropical Cinco-E representa riego para México?

Debido a su posición y la dirección que ha tomado la depresión tropical Cinco-E, hasta el momento no representa un riesgo para entidades de la República Mexicana, explicaron las autoridades.

“Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligros para territorio mexicano”. Servicio Meteorológico Nacional.

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