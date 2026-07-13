Tres zonas de baja presión amenazan con convertirse en ciclones esta semana; estos estados están bajo vigilancia
Tres zonas de baja presión mantienen en vigilancia al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debido a su potencial para convertirse en ciclones tropicales en el océano Pacífico durante esta semana.
De acuerdo con el organismo, Guerrero, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca son los estados donde se concentra la vigilancia por la evolución de dos de los sistemas, mientras que Baja California Sur permanece bajo seguimiento debido a otra zona de baja presión ubicada al suroeste de la península, aunque ésta se mantiene alejada del territorio nacional.
¿Cuáles son las tres zonas de baja presión que vigila el SMN?
El SMN informó que actualmente mantiene el monitoreo de tres zonas de baja presión en el océano Pacífico por su potencial de desarrollo ciclónico.
La primera corresponde a una zona de baja presión al sur de Guerrero, asociada con la onda tropical número 18.
De acuerdo con el reporte de este lunes 13 de julio:
- Incrementó a 60% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas
- Mantiene 90% de probabilidad de desarrollo en siete días
- Se localiza aproximadamente a 595 kilómetros al sur de Técpan de Galeana, Guerrero
- Se desplaza hacia el oeste-noroeste
La segunda zona de vigilancia se ubica al suroeste de la península de Baja California.
El organismo detalló que:
- Mantiene 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico tanto en 48 horas como en siete días
- Se localiza a 2 mil 250 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur
- Se desplaza hacia el oeste-noroeste
- Debido a su distancia, permanece muy lejos de las costas mexicanas, por lo que únicamente se mantiene en vigilancia
La tercera zona de baja presión corresponde a un sistema cuya formación está prevista al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Según el pronóstico del SMN:
- Mantiene 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días
- Su evolución será monitoreada conforme avance la semana debido a su posible formación frente a las costas del Pacífico mexicano
Pronóstico de lluvias del lunes 13 al jueves 16 de julio
Además de la vigilancia por las zonas de baja presión, el pronóstico del SMN prevé lluvias de diferente intensidad en varias entidades del país.
Lunes 13 de julio
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Durango (suroeste)
- Sinaloa (sur)
- Nayarit (norte)
- Michoacán (costa)
- Guerrero (suroeste)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua (noreste y suroeste)
- Coahuila (noroeste)
- Jalisco (oeste y sur)
- Colima
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora (este)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (norte y suroeste)
- Chiapas (este)
Martes 14 de julio
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora (centro y sureste)
- Chihuahua (suroeste)
- Coahuila (norte)
- Durango (oeste)
- Sinaloa (norte y centro)
- Jalisco (oeste y sur)
- Colima
- Michoacán (suroeste y costa)
- Guerrero (sureste)
- Oaxaca (este y suroeste)
- Chiapas (este y sur)
- Veracruz (sur)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Nayarit (norte y este)
Miércoles 15 de julio
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora (centro y sureste)
- Chihuahua (centro y suroeste)
- Coahuila (noreste)
- Durango (oeste)
- Sinaloa (norte y centro)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (norte)
- Chiapas (este)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Nuevo León (norte)
- Nayarit (sur)
- Jalisco (oeste y sur)
- Colima
- Michoacán (oeste)
- Guerrero (costa)
- Campeche (sureste)
- Quintana Roo (sur)
Jueves 16 de julio
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora (este)
- Chihuahua (centro y este)
- Coahuila (noreste)
- Durango (norte y centro)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (norte)
- Chiapas (este)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sinaloa (norte y centro)
- Nayarit (noreste y sur)
- Jalisco (este y oeste)
- Michoacán (noroeste)
- Guerrero (sureste)
Pronóstico de lluvias para el Valle de México
El SMN también emitió el pronóstico para la Ciudad de México y el Estado de México durante los próximos días.
Lunes 13 de julio
- Durante la mañana: se prevé ambiente fresco y cielo medio nublado
- Por la tarde: se espera ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado
- Lluvias previstas:
- En la Ciudad de México: intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros
- En el centro y oeste del Estado de México: lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros
- Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en territorio mexiquense
Martes 14 de julio
- Durante la mañana: se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas
- Por la tarde: se esperan chubascos de 5 a 25 milímetros tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México
- Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo
Miércoles 15 de julio
- Durante la mañana: se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco
- Por la tarde: aumentará la nubosidad y se esperan chubascos de 5 a 25 milímetros en la Ciudad de México y el Estado de México
- Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo
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