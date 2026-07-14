Hay 100% de probabilidad de un nuevo ciclón frente a costas mexicanas; estos serían los estados afectados

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Ciclón. Foto: Cuartoscuro.

La zona de baja presión que se mantiene al sur de Jalisco incrementó a 90% su probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y alcanzó 100% de probabilidad en los próximos siete días, de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La zona de baja presión al sur de #Michoacán incrementa a 90% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de #Jalisco.⬇️ pic.twitter.com/rGoTt8Xi4R — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 14, 2026

El organismo informó que el sistema se mantiene bajo vigilancia debido a su potencial de evolución, por lo que autoridades meteorológicas continúan dando seguimiento a su desplazamiento frente al océano Pacífico. Aunque aún no se trata de un ciclón tropical, las condiciones son favorables para que evolucione durante los próximos días.

Zona de baja presión con 100% de probabilidad de desarrollo ciclónico

De acuerdo con el SMN y Conagua, la zona de baja presión se localiza a 525 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y presenta un desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Las autoridades meteorológicas precisaron que este sistema:

Se ubica al sur de las costas de Jalisco .

. Tiene 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas .

. Alcanzó 100% de probabilidad de formación en un periodo de siete días .

. Se desplaza con dirección oeste-noroeste, mientras continúa su monitoreo.

Debido a su ubicación y trayectoria prevista, el fenómeno permanece bajo vigilancia por parte del Servicio Meteorológico Nacional, que continuará informando sobre su evolución en los próximos reportes.

¿Qué estados podrían verse afectados?

Aunque el sistema aún no se convierte en ciclón tropical, por su ubicación frente al Pacífico mexicano, las entidades que se mantienen bajo vigilancia son:

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Dependiendo de su evolución, el sistema podría favorecer lluvias, incremento en el oleaje y rachas de viento en zonas costeras, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

Pronóstico de lluvias para los próximos días

El pronóstico del SMN prevé lluvias de diferente intensidad en varias entidades del país.

Martes 14 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora (sureste)

Chihuahua (centro, sur y suroeste)

Coahuila (norte)

Durango (noroeste)

Sinaloa (norte y centro)

Jalisco (oeste y sur)

Colima

Michoacán (suroeste)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (este y sur)

Veracruz (sur)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Nayarit (norte y sur)

Guerrero (sureste)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Nuevo León

Zacatecas

Puebla

Estado de México

Ciudad de México

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Miércoles 15 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua (sur y este)

Coahuila (norte y oeste)

Durango (norte)

Veracruz (sur)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (este y sur)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Sonora (sureste)

Sinaloa (norte y centro)

Nayarit

Jalisco (norte, oeste y sur)

Colima

Michoacán (oeste)

Guerrero (este y costa)

Campeche (sureste)

Quintana Roo (sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Ciudad de México

Tabasco

Yucatán

Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Jueves 16 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora (norte y este)

Chihuahua (sur y oeste)

Coahuila (norte y centro)

Durango (norte y centro)

Veracruz (sur)

Oaxaca (norte)

Chiapas (este)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Zacatecas (oeste)

Sinaloa (norte y centro)

Nayarit

Jalisco (norte, este y oeste)

Michoacán (noroeste)

Guerrero (sureste)

Tamaulipas (sur)

San Luis Potosí (este)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Nuevo León

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Ciudad de México

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Viernes 17 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora (este)

Chihuahua (oeste, centro y sur)

Durango (norte y oeste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Zacatecas (oeste)

Sinaloa (norte y centro)

Nayarit

Jalisco (norte, oeste y sur)

Colima

Michoacán (oeste y sur)

Guerrero (sureste)

Veracruz (sur)

Oaxaca (norte y suroeste)

Chiapas (sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico de lluvias para el Valle de México

Martes 14 de julio

Durante la mañana: ambiente fresco y cielo parcialmente nublado.

ambiente fresco y cielo parcialmente nublado. Por la tarde: ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en Ciudad de México y Estado de México, con posibles descargas eléctricas.

ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en Ciudad de México y Estado de México, con posibles descargas eléctricas. Temperatura máxima en CDMX: 24 a 26 °C.

24 a 26 °C. Temperatura mínima registrada en el AICM: 14 °C.

14 °C. Viento: del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Miércoles 15 de julio

Durante la mañana: ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado.

ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado. Por la tarde: ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado, con chubascos (5 a 25 mm) en Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el Estado de México; podrían presentarse descargas eléctricas.

ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado, con chubascos (5 a 25 mm) en Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el Estado de México; podrían presentarse descargas eléctricas. Temperatura máxima en CDMX: 24 a 26 °C.

24 a 26 °C. Temperatura mínima en CDMX: 13 a 15 °C.

13 a 15 °C. Viento: del este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Jueves 16 de julio

Durante la mañana: ambiente templado y cielo parcialmente nublado.

ambiente templado y cielo parcialmente nublado. Por la tarde: ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Ciudad de México y Estado de México, acompañados de descargas eléctricas.

ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Ciudad de México y Estado de México, acompañados de descargas eléctricas. Temperatura máxima en CDMX: 24 a 26 °C.

24 a 26 °C. Temperatura mínima en CDMX: 13 a 15 °C.

13 a 15 °C. Viento: del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

¿Qué hacer durante un ciclón? Estas son las recomendaciones de las autoridades

Ante la posibilidad de un ciclón tropical y de que Conagua y Protección Civil emitan una alerta meteorológica, es importante conocer qué hacer para reducir riesgos. Las autoridades recomiendan seguir las indicaciones oficiales y aplicar medidas de prevención mientras permanezca la emergencia.

Durante ciclón

Las autoridades señalan que, una vez emitida la alerta meteorológica y después de realizar las medidas preventivas correspondientes, la población debe seguir una serie de recomendaciones durante el paso del fenómeno.

Entre las acciones que deben realizarse se encuentran:

Conservar la calma y tranquilizar a los familiares.

Mantener encendido un radio de pilas para recibir información e instrucciones.

Desconectar los aparatos eléctricos y el interruptor general de energía.

Cerrar las llaves de paso de gas y agua.

Permanecer alejado de puertas y ventanas.

No encender velas o veladoras; utilizar lámparas de pilas.

Si el viento abre una puerta o ventana, evitar acercarse de frente.

Colocar en las partes altas los objetos de valor y dejar en el suelo aquellos que puedan caer.

No salir del domicilio o del albergue hasta que las autoridades informen que el peligro terminó.

Si por alguna situación es necesario salir, se recomienda:

Llevar únicamente los artículos indispensables.

Mantenerse alejado de las zonas afectadas.

Evitar tocar o pisar cables eléctricos.

Alejarse de casas, árboles y postes con riesgo de caer.

Reportar cables y postes que representen un peligro para la población.

Cerrar la vivienda con llave antes de salir.

No cruzar cauces o corrientes de agua, ya que el nivel puede aumentar rápidamente.

Conagua también invita a la población a consultar la información oficial sobre las etapas y clasificación de los ciclones tropicales, así como mantenerse atenta a los avisos que emitan las autoridades de Protección Civil.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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