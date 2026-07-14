Martes de lluvias en todo el país, con posibilidad de granizo en el noroeste y occidente

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Fuente: Cuartoscuro

Este martes 14 de julio de 2026, el Monzón Mexicano sobre el noroeste del país, en interacción con los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical en las costas del océano Pacífico, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente.

De igual forma, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte.

¿Dónde lloverá este martes?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora Chihuahua Coahuila Durango Sinaloa Jalisco Colima Michoacán Oaxaca Chiapas Veracruz

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit Guerrero

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León Zacatecas Puebla Estado de México Ciudad de México Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Baja California Sur Tamaulipas San Luis Potosí Aguascalientes Guanajuato Querétaro Hidalgo Tlaxcala Morelos



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas:} Superiores a 45 °C : Baja California (noreste). 40 a 45 °C : Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y sur) y Oaxaca (sur). 35 a 40 °C : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte y suroeste).

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Oaxaca (istmo de Tehuantepec). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz; y durante la mañana : costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como en el golfo de Tehuantepec. 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de Baja California Sur; costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este martes se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado ambiente fresco por la mañana, así como ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado durante la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta.

¿Cómo estará el clima este miércoles?

Por otra parte, para este miércoles se pronostica que el Monzón Mexicano sobre el noroeste de México y una nueva onda tropical que se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, además de los desprendimientos nubosos del posible ciclón tropical en las costas del océano Pacífico, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del país, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente.

Mientras que persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte, así como del litoral del Pacífico.

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