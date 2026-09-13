Se forma depresión tropical Quince-E en el Pacífico; no afecta a México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Conagua

La depresión tropical Quince-E se formó este domingo 13 de septiembre en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema se localiza a 990 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de hasta 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 13 km/h.

De acuerdo con el SMN, debido a su distancia y trayectoria, la depresión tropical Quince-E no afecta al territorio mexicano.

🌀 Se ha formado la #DepresiónTropical Quince-E. Su centro se localiza a casi mil km al suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.

🌀 Debido a su distancia y trayectoria, no afecta al territorio mexicano. pic.twitter.com/UXoQJ4ccL7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 13, 2026

¿La depresión tropical Quince-E afectará a México?

Por el momento, la depresión tropical Quince-E se mantiene alejada de las costas mexicanas, por lo que su ubicación y trayectoria no representan afectaciones para el territorio nacional.

Mientras tanto, el SMN mantiene bajo vigilancia las condiciones meteorológicas que generan lluvias en distintas regiones del país, particularmente por la presencia del monzón mexicano, la onda tropical número 39, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

¿Dónde lloverá más este domingo 13 de septiembre?

Para este domingo se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Sinaloa, centro y sur.

Nayarit, norte y este.

Veracruz, sur.

Oaxaca, norte y este.

Chiapas, noroeste, oeste y sur.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Nayarit

Jalisco

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Colima

Michoacán

Guerrero

Veracruz

Oaxaca

En tanto, habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Sonora

Coahuila

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Tamaulipas

Colima

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

Yucatán

La Ciudad de México tendrá intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, al igual que:

Baja California Sur

Nuevo León

Querétaro

Tlaxcala

Morelos

Campeche

Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en CDMX este domingo?

En la Ciudad de México se espera cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco durante la mañana y cálido durante la tarde, además de posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Por la tarde se prevén intervalos de chubascos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima será de 25 a 27 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 11 y 13 °C. También se pronostica viento de componente este de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

En el Estado de México, se prevén lluvias puntuales fuertes en las regiones centro y suroeste, que podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.