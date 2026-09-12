¡Más lluvias! Los 32 estados tendrán precipitaciones este sábado por dos ondas tropicales

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Lluvias e inundaciones. Foto: Cuartoscuro

Con base en el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 12 de septiembre las lluvias continuarán en los 32 estados de la República Mexicana. Según lo informado, la onda tropical 38, sumado al ingreso de la onda 39 y al monzón mexicano, provocarán las precipitaciones.

A su vez, este sábado la onda de calor continuará afectando el norte y noroeste de México, específicamente en siete estados. Asimismo, en Baja California, la temperatura podría rebasar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este sábado 12 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Jalisco

Michoacán

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Colima

Guanajuato

Guerrero

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Durango

Sinaloa

Nayarit

Zacatecas

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Veracruz

Oaxaca

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)

Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 12 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California

Baja California 40 a 45 °C : Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo

Baja California Sur, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Sonora, Chihuahua, Durango, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo

: Sonora, Chihuahua, Durango, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

: Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de lluvias muy fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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