¡Más lluvias! Los 32 estados tendrán precipitaciones este sábado por dos ondas tropicales
Con base en el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 12 de septiembre las lluvias continuarán en los 32 estados de la República Mexicana. Según lo informado, la onda tropical 38, sumado al ingreso de la onda 39 y al monzón mexicano, provocarán las precipitaciones.
A su vez, este sábado la onda de calor continuará afectando el norte y noroeste de México, específicamente en siete estados. Asimismo, en Baja California, la temperatura podría rebasar los 45 °C.
¿Dónde lloverá este sábado 12 de septiembre?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Jalisco
- Michoacán
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Colima
- Guanajuato
- Guerrero
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Veracruz
- Oaxaca
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)
- Baja California
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 12 de septiembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- Más de 45 °C: Baja California
- 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato y Estado de México
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de lluvias muy fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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