Lluvias y altas temperaturas se prevén para este domingo 13 de septiembre

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Lluvias. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 13 de septiembre se prevén lluvias, nuevamente, en los 32 estados de México. Mientras el monzón mexicano y la onda tropical 39 continuarán teniendo efectos en el país, la onda 38 saldrá del territorio nacional.

Sin embargo, lo que también prevalecerá será la onda de calor, misma que mantendrá temperaturas cercanas a los 45 °C en el norte y noroeste del país.

¿Dónde lloverá este domingo 13 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Sinaloa

Nayarit

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Durango

Jalisco

Michoacán

Puebla

Guerrero

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Coahuila

Tamaulipas

San Luis Potosí

Colima

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Nuevo León

Querétaro

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Campeche

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)

Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 13 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Nuevo León, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Baja California, Sonora, Nuevo León, Tabasco, Campeche y Yucatán 35 a 40 °C: Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo

Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California

costas de Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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