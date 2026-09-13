Lluvias y altas temperaturas se prevén para este domingo 13 de septiembre
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 13 de septiembre se prevén lluvias, nuevamente, en los 32 estados de México. Mientras el monzón mexicano y la onda tropical 39 continuarán teniendo efectos en el país, la onda 38 saldrá del territorio nacional.
Sin embargo, lo que también prevalecerá será la onda de calor, misma que mantendrá temperaturas cercanas a los 45 °C en el norte y noroeste del país.
¿Dónde lloverá este domingo 13 de septiembre?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Sinaloa
- Nayarit
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Jalisco
- Michoacán
- Puebla
- Guerrero
- Tabasco
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Coahuila
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Colima
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Hidalgo
- Estado de México
- Yucatán
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Nuevo León
- Querétaro
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Campeche
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)
- Baja California
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 13 de septiembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Nuevo León, Tabasco, Campeche y Yucatán
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Quintana Roo
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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