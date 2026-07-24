Depresión tropical Siete-E se forma en el Pacífico; podría evolucionar a Genevieve

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Depresión tropical Siete-E podría evolucionar a tormenta. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este viernes sobre la formación de la depresión tropical Siete-E en el océano Pacífico, un sistema que, de continuar fortaleciéndose, podría evolucionar a la tormenta tropical Genevieve.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del ciclón se localizó a 975 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora, por lo que hasta el momento no representa un riesgo para las costas mexicanas.

Se ha formado la #DepresiónTropical Siete-E. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para #México. pic.twitter.com/W4MLelGDJ1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 24, 2026

¿Cuál es la trayectoria de la depresión tropical Siete-E?

En su aviso de las 9:00 horas, el SMN informó que el sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 kilómetros por hora.

La dependencia explicó que la depresión tropical se desarrolló a partir de una zona de baja presión que evolucionó frente a las costas de Guerrero y continuará bajo vigilancia debido a su posible fortalecimiento.

Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo permanente de la trayectoria y evolución del sistema, que podría recibir el nombre de Genevieve si alcanza la intensidad de tormenta tropical.

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