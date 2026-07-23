Tormenta Bertha y monzón traerán lluvias intensas este jueves

| 12:51 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Bertha y el monzón mexicano provocarán lluvias muy fuertes en el norte y sur del país; Conagua mantiene alerta.
Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Bertha y el monzón mexicano mantendrán este jueves condiciones para lluvias intensas y muy fuertes en diversas regiones del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aunque el ciclón se desplaza por el sureste de Estados Unidos y no representa peligro directo para México, sus desprendimientos nubosos incrementarán las precipitaciones en el norte del país.

Además, persistirá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en el noroeste, mientras continúa la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?

La Conagua pronostica lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

  • Coahuila (este)
  • Nuevo León (norte y oeste)
  • Tamaulipas (norte)
  • Oaxaca (costa)
  • Chiapas (costa)

También se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero

Mientras que habrá chubascos en Baja California, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, además de provocar deslaves, incremento en ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Bertha seguirá lejos de México, pero influirá en el clima

A las 09:00 horas, el centro de la tormenta tropical Bertha se localizó a 55 kilómetros al sur de Lago Charles, Luisiana, y a 640 kilómetros al noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas.

El sistema registra:

  • Vientos sostenidos de 75 km/h
  • Rachas de 95 km/h
  • Desplazamiento hacia el oeste a 17 km/h

La Conagua prevé que Bertha continúe desplazándose sobre territorio estadounidense y reiteró que no existen zonas de vigilancia para México. Sin embargo, sus bandas nubosas favorecerán lluvias muy fuertes a intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas durante la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Además, continuará la onda de calor con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora.

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