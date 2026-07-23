Seguirán las lluvias en el país por ciclón Bertha, onda tropical 20 y el monzón mexicano

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este jueves 23 de julio de 2026, el ingreso de humedad por el ciclón tropical Bertha en el noroeste del Golfo de México ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, mientras que el monzón mexicano sobre el noroeste y el paso de la onda tropical 20 sobre las costas del Pacífico Sur, originarán probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte, occidente, centro, oriente y sur del país, con lluvias muy fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas.

De igual forma, continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, así como la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora. Por la tarde-noche, la onda tropical 20 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Coahuila Nuevo León Tamaulipas Oaxaca Chiapas

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Durango Chihuahua San Luis Potosí Estado de México Puebla Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur Zacatecas Morelos Ciudad de México



El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, este y oeste). 40 a 45 °C : Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste, oeste y centro). 35 a 40 °C : Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Viento: 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California. Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas por la mañana, así como ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado durante la tarde.

De igual forma, se pronostican lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en CDMX.

Temperatura máxima: 27 a 29 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, para este viernes se prevé que el monzón mexicano y otros fenómenos climatológicos generaren probabilidad de chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, centro, sur, occidente y norte, con lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa.

De igual forma, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y la onda tropical 21 originarán probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste, mientras que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá el incremento de las temperaturas diurnas sobre el noroeste y norte, persistiendo el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

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